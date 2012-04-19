На «Новой волне» раскритиковали Кривошапко

Полуфиналистов от Украины отбирало жюри в составе: композитор Игорь Крутой, режиссер-постановщик конкурсов - Александр Ревзин, генеральный директор конкурсов - Александр Румянцев, композитор Константин Меладзе, официальный представитель конкурсов в Украине – Инна Мошковская, музыкальный продюсер, композитор и финалист конкурса «Новая Волна - 2005» - Брендон Стоун, музыкальный продюсер конкурса – Анастасия Мухина, генеральный директор телеканала «Украина» - Марина Миргородская, генеральный директор телеканала М1 - Валентин Коваль, певица и финалистка конкурса «Новая Волна - 2009» - Джамала, финалист конкурса «Новая Волна - 2009» - Иван Дорн, победительницы «Детской Новой Волны - 2010» - Вика и Настя Петрик, победитель «Детской Новой Волны - 2011» - Андраник Алексанян.

По итогам прослушиваний в полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей прошли по четверо исполнителей в каждой категории: детской и взрослой. Полуфиналисты на «Детскую Новую Волну 2012»: Привыка Юрий, Литвинчук Виктория, Прохоренко Юлия, Степанова Ирина. Эти ребята станут участниками следующего этапа «Детской Новой Волны 2012», который будет проходить 18 и 19 апреля Юные артисты исполнят два произведения: оригинальную песню или песню на выбор, а также композицию из детских кинофильмов или мультфильмов.

Полуфиналисты на «Новую Волну 2012»: Мария Яремчук, Александр Онофрийчук, Галина Безрук, Нилуфар Расулмухамедова. Все они получат возможность продемонстрировать вокальное мастерство в следующем этапе «Новой Волны», который пройдет в Москве 20-21 апреля. В полуфинале артисты исполнят два произведения - авторскую песню или хит страны, мировой шлягер на иностранном языке.

К удивлению многих, в число полуфиналистов не попал участник «Х-фактора» Александр Кривошапко. «Он красивый мальчик, у него красивые серьги... Но спел он на полтона ниже, а к нам нельзя тем, кто фальшивит», - прокомментировал этот факт Александр Ревзин. - «Если артист не умеет интонировать, то ему нет места на нашем конкурсе».

«Каждый продюсер и проект играет в свою игру У нас свой формат. Мы берем тех людей, которые подходят именно на наш конкурс. Иногда к нам не попадают сильные вокалисты. Но это наше восприятие и наше понятие, наш креатив», - добавил Игорь Крутой.

А еще Игорь Крутой на пресс-конференции, которая проходила в отеле «Ферамонт» сделал скандальное заявление. На вопрос журналистов, как они в этом году будут делить Пугачеву с фестивалем «Крым Мюзик Фест», Игорь Яковлевич поинтересовался: «А что такой фестиваль существует? Ее там не будет! Это эксклюзивная информация от меня. На «Крымфесте» будет Валентина Басовская. Ни Леонтьева, ни других артистов там не будет. Алла Борисовна занята подготовкой «Рождественских встреч». Это ее продюсерский проект. Пугачева не приедет и к нам, потому что будет занята подготовкой своего проекта».