Как Фагот и Пономарев на вечеринке премии YUNA развлекались

Основатели премии - Павел Шилько, больше известный как DJ Pasha генеральный продюсер музыкальной премии YUNA и Мохаммад Захур, - меценат, владелец ISTIL Group, - рассказали об обновленных правилах, регламенте и номинациях.

Вторая церемония награждения премии отметит наилучших за 2012 год в период с 25 августа 2011 года по 31 октября 2012 года.Премия вручат в таких категориях: "Лучший исполнитель", "Лучшая исполнительница", "Лучшая группа", "Лучший композитор", "Лучший автор слов", "Лучшая песня", "Лучший альбом", "Лучший видеоклип", "Лучший дуэт", "Открытие года" и "За особые достижения в музыке".

На презентацию пришли: Александр Пономарев, Тоня Матвиенко, Анна Завальская, Александр Кривошапко, Василий Бондарчук, Светлана Тарабарова, Олег Михайлюта (Фагот), гимнастка Анна Беcсонова, Братья Борисенко, Алина Завальская и Алексей Кузнецов.