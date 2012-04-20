Стали известны первые 50 претенденток на звание "Мисс Мира"

Всего в конкурсе планируется участие 120 красавиц. Но некоторые национальные состязания еще не завершены, или их устроители не определились с тем, кто отправится на "Мисс Мира", а кто будет представлять свою страну на "Мисс Вселенная".

Россию на конкурсе будет представлять "Мисс Россия 2012" - 18-летняя студентка из Сафоново в Смоленской области Елизавета Голованова. Она же будет защищать честь русских красавиц и на конкурсе "Мисс Вселенная".

По мере публикации списка участниц "Мисс Мира 2012" на сайте globalbeauties.com появилось множество комментариев. Как отмечает NEWSru Israel, на момент публикации данного сообщения в более чем 50% комментариев в числе фавориток называется представительница Израиля. Именно за израильтянку подано больше голосов, чем за какую-либо другую девушку. Также в фаворитах - представительницы Чехии, Индии, Франции и Мексики.

На конкурсе "Мисс Мира 2012" Израиль будет представлять 19-летняя Шани Хазан, победительница национального конкурса (на "Мисс Вселенная" поедет вице-мисс Лина Махула). Шани - жительница города Кирьят-Ата, военнослужащая ВМС Армии обороны Израиля и профессиональная манекенщица. Во время конкурса в Хайфе она поразила жюри не только своей красотой и умением держаться на сцене, но также веселым и немного шаловливым нравом. Ее "лисье обаяние" покорило сердца судей.

Украину на конкурсе красоты будет представлять 19-летняя харьковчанка Карина Жиронкина. Она учится на заочном отделении местной Академии дизайна и искусств. В будущем собирается стать дизайнером интерьеров. С 13 лет девушка работает моделью, причем очень много времени работала в Азии, в том числе и в Китае.

Еще одна конкурсантка из СНГ - Айнур Толеуова из казахстанского Талдыкоргана. В декабре прошлого года старшеклассницу из Алматинской области признали лучшей на конкурсе "Мисс Казахстан".