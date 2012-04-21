Валерия стала вегитарианкой из-за экс-супруга, а Натали Портман из-за цыпленка

Например, российская певица Сати Казанова, которая последнее время очень увлекается йогой, пришла к тому, что стоит отказаться от мяса. Правда, как говорит сама певица, такие кардинальные изменения в рационе дались ей нелегко. Сати призналась, что стала сильнее мерзнуть, но отказываться от вегетарианства не будет. Дабы в организм поступало больше белка, она налегает на орехи.

Балерина Анастасия Волочкова еще с детства отказалась от мяса и даже рыбу употребляет в ограниченном количестве, в основном – в сыром виде, потому обожает японскую кухню. Как призналась сама Волочкова, ее любимое блюдо - суп со шпинатом.

А певица Валерия стала вегетарианкой не по своей воле. Ее первый муж и продюсер мяса не ел, а значит и она не должна была. Хотя сейчас Валерия может позволить себе употребление в пищу морепродуктов. Кроме того, она убежденная христианка и строго придерживается Великого Поста.

Многие среди украинских исполнителей также не злоупотребляют мясными продуктами. Участница сексапильного трио "ВИА Гра" Ева Бушмина придерживается здорового образа жизни и не употребляет алкоголь, а также исключила из своего рациона мясо: "Я не ем мясо. Курицу, телятину, свинину – ничего из этого я не употребляю. Но ем рыбу, иногда морепродукты".

Ограничивается рыбой и другая певица – Лама. Она уже долгое время вегетарианка, девушка очень увлекается индийской культурой.

Еще одна украинская певица стремиться к полному отказу от мяса из-за гуманного отношения к животным. Алена Винницкая так комментирует свой выбор: "В последнее время я стараюсь не употреблять мясо. Я задумалась над тем, каким образом убивают животных на этих фабриках. И не хочется это есть. Мрачная, конечно, картина. Это отталкивает".

Настоящим рекордсменом в вегетарианстве является музыкант и лидер группы «Тартак» Александр Положинский. Хотя Главреду он признался, что не считает себя настоящим вегетарианцем. «Я не считаю себя настоящим вегетарианцем, просто мяса не ем и всех производных продуктов. Употребляю молочные продукты, яйца, рыбу, морепродукты. Причин на то, что я перестал кушать мясо, несколько. Наверное, повлияло то, что в Луцке мы жили на улице, через которую везли животных на бойню. Я видел этих животных и мне становилось их жалко. Также повиляло то, что некоторые мои знакомые не едят мяса. И меня как-то заело, что они же могут обходиться без мяса, значит и я смогу. Морально я был готов, чтобы отказаться, а практически меня многие убеждал, что это невозможно, пугали, что не буду наедаться. Я долго не решался, пока не попал в обстоятельства, которые заставили перестать употреблять мясо. В 1995 году летом я был в одном детском лагере и там на кухне работали девушки, которые еще не очень хорошо умели готовить. Если каши и салаты им как-то удавались, то мясные блюда никак. Вот так, добровольно-принудительно, я стал вегетарианцем. Когда через два месяца вернулся домой, сказал маме, что мяса не ем. Мама была немного против, и всячески пыталась меня вернуть к прежним кулинарным пристрастиям. Однажды ей удалось уговорить меня поесть моих любимых пельменей. Я сдался и так поел тех пельменей, что мне стало нехорошо. С того времени мясных продуктов не хочу, даже запах слышать не могу», - делится своим опытом Положинский.

Самой популярной и заядлой вегетарианкой Голливуда является актриса Натали Портман. Когда в 2007 году известный журнал «Maxim» составил рейтинг самых сексуальных звезд-вегетарианок, первое место в нем заняла именно Натали Портман. Она перестала кушать мясо еще в детстве. Историю о том, почему маленькой девочке спротивилось мясо, Натали рассказывает часто: «Мой отец врач. Однажды, когда мне было 8 лет, он взял меня с собой на медицинскую конференцию. Там хирурги демонстрировали опыт на живом цыпленке. Мне стало так плохо от того, что он обречен на мучительную смерть, что с тех пор я никогда больше не брала в рот мяса».

Натали Портман последовательно, в течение нескольких лет, отказалась сначала от мяса и рыбы, затем от яиц, сыра и молока. Кроме того, она практически не пьет кофе, не употребляет алкоголь и не курит. Натали Портман ест: свежие салаты с зеленью и овощами, фруктовые смузи и пловы, овощные супы, бобы, рис и пасту, сыр тофу и сыр панир, вегетарианскую пиццу, мюсли, орехи. Пьет: свежие соки, соевое и миндальное молоко, чаи.



Из-за любви к животным отказался от мяса и начал борьбу за права животных известный музыкант Сэр Пол Маккартни. «Один из решающих моментов был, когда я наблюдал за овцами в поле и понял, что не смогу есть мясо. Другой произошел на рыбалке, когда я поймал рыбу. Я понял, что лишаю ее жизни, а убивать не хочу. Мы выпустили рыбу в воду. Я перестал есть рыбу». Что касается сотрудничества Пола Маккартни с организацией PETA, то оно продолжается больше двадцати лет. Он сам не носит натуральный мех и другим не советует, выпускает книги о вегетарианской кухне, воспитал своих детей вегетарианцами и считает, что отказ от поедания других существ решит сразу кучу проблем: экологии, голода и жестокости.

По этическим соображением не употребляет мяса телеведущая и народная мастерица Анжелика Рудницкая. «Я начиталась литературы и пообщалась с разными людьми, которые придерживались вегетарианства, и меня это как-то подтолкнуло. Последней каплей стала поездка в село, где всех присутствующих пытались накормить мясом маленького козленка, который еще пару часов назад блеял. Одно дело, когда ты где-то читаешь или не видишь, как убывают животное, а совсем другое, когда это все почти происходит на твоих глазах», - поделилась с Главредом певица. «Был период, когда я вообще ничего не ела кроме овощей, но вернувшись к гастрольной жизни, начала употреблять молочные продукты, яйца и рыбу. Вообще мяса не употребляю уже больше 15 лет. Я считаю себя этической вегетарианкой, а не религиозной».

Много лет не употребляет мясо телеведущая Маша Ефросинина. Художница Евгения Гапчинская с мужем отказались от мяса более 10 лет назад. Дизайнер Лилия Пустовит, увлекшись йогой около 10 лет назад, исключила из своего рациона мясо.

фото http://www.story.com.ua/starlife/publications/show/zvyozdnoe-menyu-dlya-story-cafe-774/