Монро и Окунская открыли звёздный караоке-клуб

Завидение встретило своих гостей удивительной романтической атмосферой: на каждом столике горели свечи, рассеивая приглушенный свет по просторному залу. А летняя терраса, открытая одной из первых в Киеве, подарила гостям весеннюю прохладу и роскошный вид на вечернюю столицу.

Система караоке приятно удивила современными технологиями: две очаровательные ведущие предлагали гостям выбрать песню из впечатляющего песенного меню, установленного, на IPad. Каждый желающий мог быстро найти нужную ему композицию, что значительно ускоряло поиск нужной песни по сравнению с печатными каталогами.



