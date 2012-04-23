«Голос країни-2»: четверка финалистов определена!

Судьба каждого из полуфиналистов в этот раз оказалась не только в руках телезрителей. Каждый участник получает по две оценки - одну от своего тренера и одну от зрителей. Голоса подсчитываются в процентном соотношении и суммируются.

Открыла полуфинал шоу "Голос країни-2" подопечная Валерии Наталия Пичкур с песней Жанны Агузаровой "Будь со мной". Иллария исполнила песню своего тренера Олега Скрипки "Країна мрій". Кирилл Туриченко из команды Александра Пономарева удивил всех прекрасной постановкой номера и не лирической, как обычно, а роковой песней. Единственная участница с академическим вокалом, подопечная Валерии Ангелина Моняк пошла на эксперимент и исполнила украинскую народную песню.

Подопечный Дианы Арбениной Александр Онофрийчук спел в необычной для него манере, а именно очень высоким голосом, песню группы "Bee Gees". Назар Савко вместо привычного для себя и его наставника Олега Скрипки "рокешника" исполнил песню "Ой, чий то кінь стоїть", которая растрогала и его, и весь тренерский состав. Мария Яремчук, подопечная Александра Пономарева, исполнила всемирно известный хит из кинофильма "Титаник", хотя, по ее словам, это не ее песня. Завершил выступления полуфиналистов Павел Табаков из команды Дианы Арбениной, который не только спел на французском и украинском, а еще и аккомпанировал на фортепиано.

Сразу же после выступления последнего полуфиналиста тренеры должны были распределить свои 100% голосов между своими подопечными в том соотношении, которое посчитали нужным. Следующие полчаса были полностью в распоряжении телезрителей, в это время они отдавал свои голоса за понравившегося участника.

Первыми "приговор" услышали участники команды Пономарева. Тренер разделил симпатии между своими подопечными поровну. Зрители отдали больше голосов Марии Яремчук. В сумме у нее оказалось 103% против, 97% у Кирилла Туриченко. Валерия распределила свой голос следующим образом - 60% Наталии Пичкур и 40% Ангелине Моняк. Но большинство голосов зрителей получила Ангелина Моняк, и именно она проходит в финал шоу. Олег Скрипка отдал на 5% больше голосов своей подопечной Илларие, но по результатам голосования зрителей, с суммарным результатом 113% в финал второго сезона шоу "Голос страны" проходит Назар Савко. Диана Арбенина шокировала всех и отдала 100% Павлу Табакову, а результаты зрительского голосования в сумме дали ему 152% голосов, так что именно он будет представлять команду Арбениной в финале проекта.