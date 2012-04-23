Как Козловский и Лобода учились танцевать с шестом

В течении вечера на сцене удивляли зрителей постановки балета «Форсайт» и номера цирковых и воздушных акробатов. А также покоряли сердца выступления иностранных звезд Pole Dance и победительниц международных соревнований из Израиля и России. Специальным гостем вечера стала певица Светлана Лобода. Вечеринку также посетили: певица Алеша, Василий Бондарчук, Николай Тищенко, Эрика, Юрий Фалеса со спутницей.

«Уверена, что многие женщины смогли бы раскрыть себя посредством этого прекрасного танца. Мне бы хотелось помочь людям понять, что это действительно искусство, заслуживающее внимания и уважения, так как оно требует не только творческого подхода, но и значительной физической подготовки», — отмечает серьезность проекта ведущая шоу певица Varda. Ее коллега по сцене и со-ведущий этого вечера Виталий Козловский смог на себе испытать сложность хореографии и красоту танца на пилоне: «Специально для этого проекта, мы поставили совместный номер с артистами PoleArt балета. Я с уважением отношусь к этому виду спорта. Тем более, что в Украине на этот вид фитнеса навешали ярлыки, которые ассоциируют его со стриптизом. Уверен, после этого шоу — миф развеян. Танцы на пилоне требуют очень хорошей физической подготовки, и, чтобы творить такие чудеса, тренироваться нужно не месяц и не два».

Режисер-постановщик шоу Александр Лещенко отметил, что отечественный зритель был приятно удивлен и восторжен хореографией и профессионализмом танцоров-акробатов. «Я рад, что стал режиссером этого премьерного для нашей страны проекта. PoleArt — это сочетания спорта, танцевального мастерства, актерских навыков, эмоции! Каждая постановка шоу — это мини-спектакль, насыщенный красотой женских тел, их пластикой», — делится эмоциями хореограф.

Также Организаторы подарили каждому гостю шоу возможность попробовать свои силы и способности. Каждый желающий мог ощутить себя в роли танцора pole dance на специально установленном шесте у входа в концерт-холл «Freedom».

Pole dance — это одно из направлений современного танца. Его еще называют «танец на пилоне» или «танец с шестом». В Украине это направление появилось сравнительно недавно, но уже приобрело громкую популярность. В классическом понимании pole dance — это новое направление в фитнесе.

фото Веры Пидгайной