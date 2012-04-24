Рудковская и Плющенко показали фото с отдыха на Сейшелах

Сложную ситуацию с усыновлением мальчиков, супруги Яна Рудковская и Евгений Плющенко объяснили следующим образом:

"Это вовсе не означает, что Женя заменил ребятам отца. Мы сознательно всячески подчеркиваем, что у Андрюши и Коли есть отец Виктор Николаевич (бывший муж Яны – прим. IVONA). Сейчас у него трудный период в жизни, но он навсегда останется для них папой, родным человеком, которого они очень любят и ждут. Мы все надеемся, что у Виктора Николаевича все образуется, и он вернется домой (Виктор Батурин на данный момент находится под следствием – прим. IVONA) . Поэтому Женя для ребят – старший товарищ, хороший друг, который в отсутствие отца выступает в качестве примера мужского поведения. И, мне кажется, отлично справляется с этой ролью.

В свою очередь Яна подчеркивает, что рядом Женей ее мальчики по-новому раскрылись:

"Они раскрылись, стали доверять мне и Жене. Я уже говорила в прошлом интервью о том, как важно, чтобы родители при разводе сделали все, чтобы не страдали дети. У нас этого не получилось, я поняла это слишком поздно. И чтобы снова стать близким человеком для своих сыновей, мне пришлось преодолеть множество барьеров. Но теперь, слава богу, все хорошо!"

"Я тоже рад, что так все складывается и теперь мы друзья. Я не навязывался им, просто сказал, что если вдруг нужна моя помощь, то я всегда буду рядом, – говорит Евгений Плющенко. – И они приняли это предложение. Ребята изменились за последний год в лучшую сторону. Мне с ними очень комфортно и интересно. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем взять на отдых и моего сына Егора. Я очень хочу, чтобы наши дети общались между собой. У меня даже мысли не было поехать без Андрея с Колей. Конечно, сначала было некое волнение в плане того, как сложатся наши отношения. Все-таки 10 дней вместе... Но я вообще люблю детей и отношусь к ним с большим терпением. И очень хочу совместных детей с Яночкой. Видимо, к 30 годам я созрел для большой семьи и делаю все, чтобы эта моя мечта воплотилась в жизнь".

Однако во время райского отдыха не обошлось и без приключений.

"У нас во время отдыха произошло небольшое ЧП. Коля неудачно прыгнул со скалы и полностью сбил себе ноготь на ноге. Женя на руках нес его в травмпункт, а там нет медсестры, потому что в субботу у нее выходной, пришлось ехать в больницу. А на Сейшелах, надо понимать, какая больница! Чуть ли не на ослах мы туда добирались. (Смеется.) Но то, как Женя нес Колю на руках, было очень трогательно. А Коля мужественно все выдержал и каждый день потом ходил на перевязку".

А вот секрететом своего семейного счастья и понимания супруги считают терпение.

"С момента нашей войны с бывшим супругом прошло четыре года, и я сейчас анализирую ситуацию: боже, зачем мы все это устраивали, зачем мы совершили столько ошибок? Терпение – это действительно очень важный элемент в отношениях между людьми. Нам тогда терпения не хватило. И мы развязали войну, которая подорвала здоровье, репутацию, материальное положение каждого из нас, – говорит Яна. – В конце концов наступил такой момент, когда я не хотела жить. У меня отобрали детей, я рассталась с Женей, у меня была тяжелейшая депрессия. И только осознание того, что есть на свете люди, которых я люблю, позволило мне выкарабкаться из той ситуации, вспомнить, что я сильная женщина. Так что – да, терпение и любовь очень важны в нашей жизни. Вот мы летели на самолете, и один из детей уснул на плече у Жени – это было так трогательно! Уснуть на плече другого человека – это ведь проявление наивысшего доверия, так?"