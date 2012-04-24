Сумская кормила Посыпайко с ложечки на глазах у звезд

Всем собравшимся предлагали оценить обновленное меню бельгийской кухни, а также новые блюда из французского зала. Ведущий вечера Сергей Комаровский знакомил публику с редкостными коллекциями, собранными в ресторане, которые составляют его неповторимый интерьер, дарил самым активным гостям подарки от ресторана.

Идейный основатель заведения, которому принадлежат все раритетные в нем предметы интерьера, Александр Иванович Шпак приветствовал всех собравшихся. Хозяйка ресторана, очаровательная Марина Шпак пожелала всем присутствующим хорошего настроения и приятного аппетита. Сообщила, что в «Антверпене» кроме вкуснейших блюд представлено 11 сортов бутылочного пива, 8 сортов бельгийского разливного пива, среди которых имеется классическое пиво Kwak в оригинальной подаче.

Под звуки аккордеона и скрипки началась дегустация. Гостям были предложены: тартар из говядины и креветки с соусом чили; томленый лосось с картофельной эспумой и куриный рулет, фаршированный базиликом с кус-кусом. Во французском зале публика дегустировала тартар из лосося и оливье из мяса краба, утиную грудинку и морской «сюрприз» в шпинатном кляре с соусом на основе светлого пива.

Когда подошло время десерта, гости сами попробовали приготовить знаменитые бельгийские вафли с различными начинками и соусами, угощая друг друга. Приготовленными собственноручно бельгийскими вафлями со всеми делились актриса Ольга Сумская, телеведущие Игорь Посыпайко и Соломия Витвицкая, травести-дива Монро.

Новые блюда ресторана смогли оценить не только постоянные клиенты и посетители, представители бельгийского посольства, гурман-клуба, а также известные персоны – Денис и Инна Силантьевы, дизайнер Юлия Айсина, глава оргкомитета украинской недели моды Ирина Данилевская, телеведущая Маша Манюк.