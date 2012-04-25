Холостяк Френсис рассказал, как отреагировал на откровенные фото одной из участниц

25 апреля 2012, 09:09

Журналист IVONA пообщалась с представителем голубых кровей, знаменитым фотографом, главным холостяком Украины – Френсисом Александром Метью Романовым. Принц Френсис сказал, что до последнего не знал, кого выбрать. Умный, статный, настоящий – так можно описать современного принца, который пришел на встречу в джинсах и черной футболке. Замка, коня, а также короны у Френсиса нет...

 

Какой была ваша реакция, когда вы увидели фотографии порнографического характера с Юлией Смирновой? Что вы подумали, разочаровались в этой девушке или нет?

– Если говорить о первой реакции, мне было очень смешно. Когда увидел голую Смирнову, рассмеялся. Если не ошибаюсь, ей 16 на тех фото. Да, 16.Она была глупа, наивна. Юлия Смирнова, скорей всего, сама осознает, что совершила ошибку. Надеюсь, Юля сможет побороть это, пройти и забыть об этом. Мое мнение о ней это совершенно не поменяло, потому что все совершают ошибки. Для меня такой поступок ничего не означает.

Но вы поддержали Юлию в сложную минуту, поделились с ней своим мнением об этих фото? Думаю, ей это очень важно...

– Нет, нет. Нам до последнего эфира нельзя общаться. Так предусмотрено условиями проекта.

 

В последних эфирах вы говорите, что вам нужно больше времени, чтобы выбрать любимую. По правде говоря, когда в вашем сердце нашлось место для любимой? Возможно, во время первой встречи... и сейчас вы уже знаете, кого выбрать?

– В тот момент, который сейчас идет в эфире, я еще не принял решение. Поэтому вам придется смотреть дальше шоу, чтобы понять, что происходит с моим сердцем. Когда говорил, что мне нужно время подумать, я не врал. Это была правда на 100 %. Их не так много, но есть девушки, которые мне нравятся, нравились. Одной фаворитки не было. Надеялся, что дальше будет больше определенности. Имел возможность выбрать, поэтому использовал ее.

 

Когда вы приходили в этот проект, не боялись повстречать расчетливую девушку? Вы – обеспеченный мужчина. Это привлекательная "черта" для многих украинок.

– Конечно, это было неизбежно. На шоу пришло 25 девушек. Многие из них только ради пиара, ведь это телевизионный проект. Некоторые девушки приходили исключительно из корыстных целей, чтобы показать себя по телевизору. Но, к счастью, я смог распознать это с самого начала.

 

Нет ли у вас такого ощущения, что вы покупаете свою невесту? Не секрет, что вы, как участник проекта канала СТБ, получаете свой гонорар. Выходит, вам платят за то, что вы пытаетесь найти невесту, разрешив, показывать это действо по ТВ?

– Нет, не понимаю, о чем вы. Это нормально, как по мне. (Да, мы не отрицаем, что у Френсиса есть гонорар. Холостяк три месяца не работает во время съемок. Это компенсация, ведь из-за проекта он не может нормально зарабатывать – дополнительный комментарий представителя пресс-службы канала СТБ).

После просмотра эфиров вы разочаровывались в некоторых девушках?

– Я понимал их прекрасно во время шоу, когда все происходило. Поэтому никаких смешанных чувств после просмотра не возникало. Знал, чего ожидать.

 

Френсис, какой завтрак вы предпочитаете готовить своей любимой?

– (Смеется) Традиционный английский завтрак. Кофе или чай. Сэндвич, яичницу... Если мы просыпаемся в жаркой стране, тогда лучше на завтрак подать фруктовую тарелку.

 

Напомним, Холостяк – это телевизионный проект, в котором 25 девушек и один главный герой пытаются построить любовь. Каждую неделю шоу покидает несколько девушек, не получивших розу от Холостяка, которую он выдает участнице после свидания с ней.

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