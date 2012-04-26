Джессика Альба живет в экологически чистом доме

В 2002 году известная актриса Джессика Альба купила сказочный домик в самом элитном районе Лос-Анджелеса - Беверли-Хиллз. Но со временем дом стал ей мал и звезда решила сдать его в оренду. А себе прикупила новые хоромы – за 4 млн. долларов.



Там красотка живет не одна, а со своим мужем и двумя детьми. Кстати, второй ребенок Альбы появился на свет совсем недавно. Малышку назвали Хэйвен Гарнер Уоррен и она стала настоящим подарком для первой дочери Онор.



Еще в доме звезды живут ее любимые питомцы – собаки, которых Джессика просто обожает. Это два мопса Сид и Нэнси и питбуль Боуи. Одним словом, веселая и большая семейка. А еще дом актрисы сделан из экологически натурального сырья – много дерева и зелени.





















