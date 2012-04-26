Как Билык с Кароль целовались на вручении премии "Женщина года"

Обворожительные представительницы украинского истеблишмента были отмечены в одиннадцати номинациях: Певица Года, Телеведущая развлекательных программ, Муз. Группа Года, Прорыв Года, Эпатаж это я, Продюсер Года, Дизайнер Года, Fashion Ведущая Года, Женщина и спорт, Мама Года, Бизнес Леди.

Гостей в ресторане Николая Тищенко собралось, как всегда, очень много. Здесь можно было встретить как звезд шоу-бизнеса, так и жен политиков, людей бизнеса, известных спортсменов.

Столы ломились от угощения и выпивки, а гостей развлекали Гайтана, Маша Собко, Александр Кривошапко, группа «Инди», Настя Приходько. Вел церемонию российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили.

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