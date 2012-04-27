Виктория Салова: Холостяк Френсис – идеальный мужчина!

Как вам показалось, Френсис разделяет ваше мировоззрение? В чем вы с ним похожи, а в чем кардинально различаетесь?

– В мировоззрении мы как раз и похожи, а кардинальные различия лишь в том, что я девушка, а он – мужчина.

Откуда у вас такая жестикуляция?

– Это как спросить, откуда у меня такой голос или нос… Но если разобраться в себе, то, наверное, из-за комплексов. Из-за внутренней неуверенности, что не смогу передать мысль, подсознательно начинаю помогать себе руками.

Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Ренатой Литвиновой? Многие даже уверены в том, что вы попросту копируете ее образ.

– У каждого человека свое восприятие. Некоторые люди воспринимают людей ассоциативно: если есть хоть какие-то намеки на сходство, они сразу цепляют ярлыки, не пытаясь рассмотреть человека внимательней. И еще зачастую люди видят то, что они хотят видеть. Это как говорить, что у яблока вкус груши, не попробовав самого яблока.

Не удивлюсь, если узнаю, что и Ренату в свое время упрекали в копировании кого-то. Люди с примитивным мышлением всегда будут придирчивы к чему-то или к кому-то, непонятному для них самих.

На свиданиях с Френсисом вы вели себя неуверенно и смущенно. Вы и в жизни такая же скромная?

– Всегда по-разному. Я же живой человек, и у меня нет определенной схемы поведения на свиданиях. Значит, я так себя чувствовала… Это же все на уровне ощущений.

Какие отношения у вас сложились с девочками? Они ведь тоже считали вас странной. Не было из-за этого ссор и разногласий?

– В общем, не было: девочки не считают меня соперницей и, наверное, поэтому воспринимают меня не так остро, как других участниц.

С кем из участниц Вам было приятно общаться, может, даже делиться секретами, сплетничать?

– Есть лишь несколько участниц, с которыми я подружилась, с остальными у меня поверхностное общение. Например, с Женей, Леной, Юлей Артюх сложились хорошие отношения. С Леной мы поддерживаем друг друга, успокаиваем, настраиваемся на лучшее, мы с ней бок о бок. Это один из самых близких мне людей.

Вы считаете Френсиса идеалом своего мужчины?

– Мужчина, с которым у меня все будет хорошо, для меня идеал. (Улыбается). Френсис – идеальный мужчина, уверяю вас.

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

– Переезд в другой город могу назвать изменением в жизни. А так после некоторого периода восстановления все вернулось в тот же ритм. А если про внутренние изменения – то восприятие окружающей действительности изменилось, как в одной песне: "Я стала старше на жизнь".

Напомним, Холостяк – это телевизионный проект, в котором 25 девушек и один главный герой пытаются построить любовь. Каждую неделю шоу покидает несколько девушек, не получивших розу от Холостяка, которую он выдает участнице после свидания с ней.