Диана Арбенина: Я постоянно балансирую сейчас между детьми и сценой

27 апреля 2012, 16:18

Диана Арбенина рассказала, почему она любит шоу Голос страны, кому будет помогать после окончания проекта, а также, на кого похожи ее дети. Это воскресенье станет самым важным для оставшейся четверки вокалистов шоу Голос страны. Новая история. И для тренеров этого сезона – Валерии, Александра Пономарева, Олега Скрипки и Дианы Арбениной. Накануне решающего вокального боя Диана Арбенина поделилась своими мыслями с одним из украинских изданий.

 

Диана, кому из участников этого сезона планируете помогать, кого поддерживать после последнего эфира?

– Кто обратится.

А будете помогать участникам только своей команды или и других тоже?

– Мне все равно. Знаете, мне так приятно, что к нам на эфиры приходят ребята, которые были в первом сезоне. В прошлое воскресенье была Даша Минеева, например. На бэках у нас поет Таша Круз. Поэтому мне совершенно все равно, в чьей команде человек, кто его патронирует.

Вы планируете в дальнейшем принимать участие в талант-шоу?

– Вы знаете, у меня был один опыт – это были Две звезды в России 5 лет назад. После этого меня звали в какой-то цирк, потом еще надо было где-то летать на каких-то самолетах, но это все мимо. Просто мимо. И я думала, что, наверное, никто уже не сядет и не изобразит ничего нового. Но дело в том, что голландцы, создатели формата Голос страны, меня потрясли. Я не знаю, как они придумали такую гениальную штуку: ты сидишь, слушаешь голос и поворачиваешься, если тебе нравится. Это же правда, очень правильно, очень классно и в этом есть правда – внешности не видишь. Поэтому если вдруг, например, может, японцы что-то сделают или Северная Корея, буду рада. Поэтому я не могу загадывать. Но я – не человек шоу.

Изменился ли темп и подход к работе после рождения детей?


– Да, я постоянно балансирую сейчас между детьми и сценой и постоянно чувствую, что я предаю то сцену, то детей. Мне очень тяжело в этом. Но не работать мне невозможно, потому что это не работа, это моя жизнь, это вообще смысл жизни. Я пою потому, что я пою, а не для денег. А дети – это то, почему я живу. В общем, такая замысловатая взаимосвязь.



Как вам удалось так скопировать себя в вашем сыне? Он же ваша копия.

– Говорят, что девочка на меня похожа. А другие говорят, что мальчик. Тут, понимаете, как получилось. Мне кажется, что мне двойняшек Бог дал потому, что это было бы несправедливо, если бы родился только мальчик или девочка. Потому, что во мне намешано всего. Я смотрю: вот, например, Марта – это одна моя половина, Тема – это другая. И они, опять же, друг в друга переливаются и дают такую гармоничную личность, которая их родила. (смеется)

 

Во многих интервью вы говорили, что написание текстов музыки первично. Тогда зачем же такому человеку, как вы, растрачивать свои силы на разные талант-шоу?

– Если имеется в виду Голос країни, это не талант-шоу. Это действительно, на мой взгляд, единственный проект…  Хотя проект – это вроде бы что-то такое надуманное. А здесь приходят люди, которые действительно талантливые, которые действительно любят петь. И – почему я согласилась-то на второй сезон – мне показалось, что я их чем-то все же могу научить. Т.е. могу что-то дать. Точнее даже не что-то, а дать свой опыт и свою силу. Поэтому меня пока хватает. И мне нравится писать песни. Я их пишу так же, как и писала раньше.

 

Все ли ваши песни основаны на ваших личных переживаниях и событиях в жизни?

– Конечно, да. Если говорить о мотивах, то они, безусловно, продиктованы тем, что я пережила. Но есть такие моменты, которые совершенно необъяснимы в песнях и которые приходят откуда-то сверху. Я их не анализирую. Знаете, что иногда бывает: что сначала напишешь – потом сбывается. Вот это самое страшное…  Например, песня Асфальт была написана, может, в 2001-м году. Я с цифрами как-то не особо, я только сегодня узнала, что, оказывается, 100% – это 100%, а не 102%. Т.е. что нельзя добавить так, чтобы стало 102%, потому что их априори 100 (смеется). И вот, я написала песню Асфальт. Там были строчки: "Я по асфальту шагаю с тем, кого сберечь не смогу, до остановки трамвая, звенящего на бегу". И много лет спустя трамвай перерезал этого человека…  Это страшно, ребята. Это то, о чем, в принципе, нельзя говорить, потому что эти совпадения случаются, но я их не придумывала, они как-то сами приходят. Вот так.

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