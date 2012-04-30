«Голос країни»: победил Павел Табаков из команды Дианы Арбениной

В воскресение вечером, 29 апреля на канале «1+1» в прямом эфире прошел финал шоу «Голос країни». За победу и право называть себя «голосом страны» боролись четыре участника. Команду звездного тренера Александра Пономарева представляла Маричка Яремчук, Ангелина Моняк – Валерии, Назар Савко – Олега Скрипки и Павел Табаков команду Дианы Арбениной. Голосование проходило в два этапа: по решению зрительских голосов в финал выходят двое участников, потом победителя снова выбирали телезрители.

Первой на сцену вышла Маричка Яремчук с песней своего покойного папы Назария Яремчука, потом Ангелина Моняк – с композицией из Мюзикла «Кошки». И мужская половина финалистов Павел Табаков и Назар Савко пели свои авторские песни.

В финал вышли Ангелина Моняк и Павел Табаков. Звание «Голос страны» и контракт со звукозаписывающей компанией Universal достался последнему – а именно подопечному Дианы Арбениной Павлу Табакову.



