Ани Лорак: К Мурату я испытываю что-то необъяснимое!

- Филипп позвонил, когда гости уже начали собираться. "Каролина, я никак не могу улететь в Киев, рейс задерживают! Словно мешает кто-то!" Он приехал в аэропорт задолго до начала регистрации, будто стремился побыстрее оказаться рядом с нами, а там обледенение… - вспоминает Ани Лорак. - В Киеве накануне тоже была непогода, шел дождь. Я полночи молилась, чтобы Бог прикоснулся к этому дню — дню крещения нашей доченьки. И когда мы с Муратом проснулись, увидели солнышко. Слава тебе, Господи! И вот такая внезапная задержка уже по пути в храм… Через два часа нас ждут в церкви, а будущий крестный еще в Москве. В душе я была уверена: солнце, заглянувшее утром в окно, было знаком, что все будет хорошо. Так я и сказала другу в трубку, а потом добавила: "Филипп, не волнуйся, мы тебя ждем".

И насколько же сильно он в итоге опоздал к назначенному времени?

- Всего на час. Вскоре после нашего разговора все вдруг сдвинулось с мертвой точки, и он сел в самолет. Прилетел и рванул в Киево-Печерскую лавру. Бывая там, я всегда ощущала умиротворение. И не представляла себе, что Софию можно окрестить где-нибудь в другом месте, кроме этого, с удивительной энергетикой. Все прошло очень красиво и трогательно. На церемонии присутствовал только узкий круг людей: я старалась максимально оградить семью от прессы, зевак и чужих фотографов. Даже приглашенным гостям о том, куда и во сколько нужно приезжать, сообщила лишь накануне. Профессиональная конспирация!

Почему именно Киркорова вы попросили стать крестным отцом Сонечки?

- За годы, что мы знакомы, наши отношения давно перешли в родственные. Хотя, знаете, я и представить себе не могла, что у нас с Филиппом случится такая дружба. Существует экранный образ Киркорова, где он совершенно не такой, как в жизни. А есть человек, которого я узнала лично. И оказалось, что он честный, благородный, добрый, которому можно доверять.

Вы крестили дочь седьмого апреля, а Филипп свою - на следующий день, восьмого. Это совпадение или вы сознательно организовали праздники один за другим?

- Это опять какой-то знак. Я долго выбирала день. Мне хотелось, чтобы он был совершенно особенный. Листая календарь, обнаружила, что на субботу, 7 апреля, выпадает Благовещение - большой праздник. Вот оно! Обрадовалась и первым делом схватилась за телефон, чтобы позвонить Филиппу и спросить, сможет ли он быть в Киеве. Вдруг у него концерт в этот день? Но не успела набрать номер, как он звонит мне сам.

И приглашает на крестины?

- Да! "Это я тебя сначала хочу пригласить на седьмое" - кричу я в ответ. А он спрашивает: "Как?! Я собираюсь все устраивать восьмого. Я долго выбирал". Я удивляюсь: "Надо же! Неужели во всем апреле нам нельзя было найти какие-то другие даты, обязательно впритык?" Он мне: "А у меня седьмого концерт в Краснодаре". - "Придется тогда искать другую дату", - говорю ему с грустью. А он: "Так. Если придумала, если захотела - не стоит ничего менять. Делай как чувствуешь, потому что это твое событие. А я приеду". И вот он прилетел к Софийке и через несколько часов умчался в Краснодар на концерт. А на следующий день уже мы с Муратом отправились в Москву на крестины к Алле-Виктории.

Филипп купил Софии золотой крестик. А за восемь месяцев до этого мама Мурата подарила золотой драгоценный кулон. Собирается целое приданое.

— Для меня не слишком важно, золотой крестик или деревянный. Я просто рада вниманию к моей семье со стороны близких людей, вот и все. И если у ко­­го-то появилось желание что-то подарить, если возник такой порыв сердца - это здорово! Недавно на сольном концерте в Екатеринбурге мне для Сони надарили игрушек, книжек, раскрасок каких-то. А когда выступала в Одессе, вместе с цве­тами вручили набор: ползунки, распашонки. Я благодарна своим зрителям за теплое отношение. За то, что они настолько прониклись моим счастьем…

К вам попробуй не проникнись! Я помню, прошлым летом: вы тогда только-только стали мамой - в Юрмале на Новой волне часа в четыре утра на сцену вышла Ани Лорак и выглядела потрясающе, будто не рожала пару недель назад! Этим летом будете там?

- Да, Игорь Яковлевич (Игорь Крутой - прим. редактора) уже пригласил. А у меня как раз появилась замечательная новая песня Обними меня. Думаю, шоу получится яркое, незабываемое.

Сонечку возьмете с собой? Или она у вас домашний ребенок?

- Сейчас на эту тему еще рано рассуждать. Перелеты - это все-таки испытание для такого маленького ребенка. Но в любом случае я бы хотела проводить с дочкой как можно больше времени. Все будет зависеть от ее характера: окажется ли она готова к такому образу жизни? Посмотрим. Но даже сама близость дочери, ее присутствие будет мне здорово помогать. Подрастет - станет маминой помощницей.

Это в будущем. А сейчас помощницы нужны ей самой. Многие звезды сознательно отказываются от посторонних услуг, твердят: Я сама, сама. Как вы решили этот вопрос?

- А я, как работающая мама, сделала выбор в пользу няни. Уверена: в таком возрасте ребенку нужна квалифицированная помощь 24 часа в сутки. И провела кастинг. Спасибо подругам, которые помогали мне искать. В том числе крестной маме Софийки - Ире Бережной (по профессии она юрист, а сейчас занимается политикой). Именно она посоветовала замечательных нянечек, которые сейчас помогают мне. Как бы ни разрывалось мое сердце, когда я первый раз уехала, оставив Софийку дома, знала, что с этими женщинами дочке будет хорошо. Мне почти сразу после родов со всех сторон начали поступать приглашения. И я поняла, что очень соскучилась по своим зрителям. Теперь приходится мириться с постоянным беспокойством, как там Софийка дома, что она делает, все ли с ней хорошо? И с желанием тут же ее увидеть, посмеяться над тем, как она смешно хмурит бровки, улыбается, лепечет что-то… Я планирую график так, чтобы не уезжать от нее больше, чем на трое суток. Чтобы не пропустить ни первый зубик, ни первый шаг, ни первое связное предложение. К тому же я круглосуточно на связи. Даже если выступаю, точно знаю, что она в данный момент делает. Как поела, когда заснула…

Ваш муж Мурат серьезный человек, бизнесмен. А какой он дома, когда держит на руках крохотную дочку?

- Он обожает свою принцессу! Носит ее на руках, поет песенки, балует.

А на каком языке поет?

- На русском, турецком, английском.

Так она у вас уже полиглот?

- Да! Хочешь не хочешь, приходится. А если приезжает в гости дедушка, мой папа, она еще и украинский осваивает. Когда мы все дома, каждый обращается к Сонечке по-своему, и она всех понимает. Не перестаю удивляться, как ей это удается…

София уже что-то говорит?

- Где-то в 5-6 месяцев начала агукать и отчетливо произносить "мама". А сейчас в ее лексиконе уже около десяти слов. Когда мы собираемся с друзьями и каждый делится своим родительским опытом, часто возникает тема: как быстро сейчас дети развиваются. София, например, растет очень смышленой девочкой. Если я надеваю вечернее платье и какие-то сережечки, она обращает на них внимание. И начинает меня изучать. Думаю, нарядной я нравлюсь ей больше! (Смеется.) Взгляд у дочки выразительный, осознанный, будто она уже взрослая. Иной раз даже не по себе от того, что я пытаюсь разговаривать с ней как-то по-детски.

Вы не боитесь этого раннего взросления? Того, допустим, что лет в пять Соня выйдет на сцену и споет перед полным залом…

- Пусть все будет как будет. Развитие определяет природа, а против нее, как известно, не попрешь! Моя задача быть рядом и помогать дочке во всех ее талантах и начинаниях.

Соня чья дочка - мамина или папина?

- Она наша. Как муж говорит: фрукт любви. Когда я смотрю на нее, четко вижу глаза Мурата. Когда он берет ее на руки, радуюсь не меньше, чем когда она обнимает меня. Поэтому наша девочка и папина, и мамина. И дай Бог, чтобы никогда не разделять, кого она любит больше, кого меньше. Ребенку нужны две энергии: и мужская, и женская. Я глубоко уверена, что он должен расти в полноценной семье.

Знаю, что вам самой в этом отношении пришлось непросто: родители рано разошлись, вы жили в интернате…

- Сейчас я благодарна Богу за все уроки, которые мне преподнесла жизнь. Сложись все не так, я, может, не достигла бы счастья. И только с одним не смирюсь никогда: когда мне было девять, на войне в Афганистане погиб мой старший брат. Единственный в те годы человек, которому было до меня дело. Он защищал меня, заботился. Даже платьице мог погладить… Он мечтал сделать мою жизнь другой - не нищей, когда нечего есть и нечего носить. Это в память о нем я все-таки выкарабкалась. Но с тех пор способна оценить то, что у меня есть и эта чашка, и этот кусок хлеба.

Чтобы пришел успех, я много трудилась. А так, чтоб подставила ручку и все бы на нее упало, — такого никогда не было. Победа на Утренней звезде в 1995 го­­ду была первой по-настоящему серьезной. Мне 12 лет, я даже не мечтала, что когда-то попаду в Москву, а сам Юрий Николаев будет утешать: не переживай, ты выступила очень хорошо! С тех пор я почувствовала драйв: выйти на сцену и так завести зал, чтобы раствориться и в своей любви к людям, и в их любви ко мне…

Помню 2007-й - период, когда у меня закончились контракты и мне пришлось из певицы, работу которой организовывал продюсер, превращаться в самостоятельную артистку. И у меня был страх перед будущим. Примерно в то время я познакомилась с Муратом. Говорила ему: "Не знаю, что будет дальше. Я понимаю, надо двигаться вперед. Но с кем?" А он так спокойно сказал: "Кто тебе нужен? Ты сама пишешь песни, сама их поешь. Просто поверь в свои силы — и не бойся идти вперед". Тогда я словно обрела надежное плечо, так необходимое любой из нас.

Вы производите впечатление сильной женщины, которой, честно говоря, никакая поддержка не нужна…

- Да, но сильной женщине гораздо проще сидеть с идеально прямой спиной, зная, что у ее стула есть спинка и она всегда может на нее опереться. Потому что рано или поздно ты все равно устанешь и тебе захочется расслабиться. Мурат все время говорит мне: "Я с тобой". А ведь так важно иметь рядом человека, который говорит эти три слова. Все остальное ты, если не дура, осилишь.

Вы рассказываете, а я разглядываю вашу с Муратом свадебную фотографию, которая стоит на столике. Любите пересматривать фотки со свадьбы?

- С ними мы вспоминаем нашу уникальную историю, то, как познакомились и к чему это привело. Мурат и представить не мог, что из-за меня ему придется уехать в другую страну. Но Боженька свел нас. Какая-то химия произошла между нами, притяжение. К Мурату я испытываю что-то необъяснимое. Конечно, над отношениями нужно работать. И многое зависит от женщины, потому что именно она делает погоду в доме. И должна вдохновлять своего мужчину. Быть музой очень сложно, но возможно.

Глядя на вас, понимаешь, что сложно, но возможно. И другое: вы - молодая мама в идеальной физической форме. Какая работа за этим стоит, какая мотивация?

- Хочется выходить на сцену в том платье, которое хочу, которое подходит для песни. Чтобы все было по талии, по фигуре, и мне не надо было бояться, что лишний сантиметр где-то портит линию. А еще я размышляю о том, что тело - это храм души, и храм этот должен быть красивый, убранный, чтобы душе твоей было в нем уютно. Если храм не таков, как тебе хочется, то и душе в нем неудобно, ты начинаешь страдать, искать виноватых… А надо начинать с себя.

Если не секрет, на сколько килограммов вы поправились во время беременности?

— На пятнадцать. Восемь ушло практически сразу, когда родилась дочка. А оставшиеся семь не сбрасывались достаточно долго, я ведь четыре первых месяца была кормящей мамой. А в это время нужно полноценно питаться, чтобы ребенку хватало "строительного материала". Поэтому я затыкала уши, когда кто-то говорил, что Лорак растолстела. Когда же оторвала Сонечку от груди, начала работу над собой. И никаких особых секретов у меня нет: первое, что мы делаем, - закрываем ротик, то есть не едим после семи. Второе - физические нагрузки. Утро начинаем с зарядки, с упражнений на пресс, приседания, растяжки, отжимания - целый комплекс.

Все это я делаю дома по утрам самостоятельно. А вечерами хожу на фитнес. Конечно же, помогли и танцы. Готовясь к съемкам клипа Обними меня, я целый месяц брала уроки хореографии. И продолжаю заниматься по сей день. Никакой химии для похудания не употребляю, только собственные усилия и воля.

Почему, как вы думаете, молодые мамочки ленятся это делать?

- Многие в плену своих слабостей, когда на самом деле надо сказать себе: я господин своей жизни и не позволю влиять на мои решения ни эмоциям, ни лени, ни слабостям, которые, безусловно, есть у каждого человека. Чтобы все получилось, надо сильно разозлиться, захотеть испытать себя: могу ли я держать слово? могу ли уважать себя? И если честен перед собой, скажи себе: я не ем после семи - и все, не ешь. Поставил цель и следуй ей. Подобно тому, как мы чистим зубы, умываем лицо, моемся, так же каждый день нужно приучить себя вставать утром на зарядку. У тебя нет лишнего часа? Пусть будет полчаса. Для поддержания формы 30 минут в день вполне достаточно.

Ани, вы очень рано достигли многого. О чем еще мечтаете?

- Сейчас главное - воспитать нашу с Муратом принцессу. Это огромная и ответственная работа. Я долго к этому шла. Поняв, что жду ребенка, читала правильные книги, медитировала. Старалась как можно больше общаться с малышом, которого ношу под сердцем. Пела ей песни, создавала эмоциональную связь. А сейчас мечтаю быть ей настоящей подругой, уделять максимум своего времени. Мои приоритеты в жизни - семья и работа. Вы скажете: а разве они друг другу не противоречат? Но это то, что мне дорого. Одна половина меня - моя семья, другая - сцена. Обе части мне необходимы. Исключите одну, и я буду себя плохо чувствовать. Заберите другую, и я начну страдать. Смысл моей жизни в их гармонии. Я и дальше буду стараться держать этот баланс, при котором радуются родные и удивляются зрители.