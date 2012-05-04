Для съемок клипов Потап увез всех в Лос-Анджелес!

- Я не случайно решил сделать видео-работы в США, - рассказывает Потап. - Еще во время недавних гастролей по Америке я решил, что потрясающие локации Лос-Анджелеса прекрасно подойдут по стилистике и характеру для съемок клипов на свежие хиты – ультрасовременную песню «Гармошка» и новый сингл дуэта «Потап и Настя». Но всех секретов раскрывать не хочу: что произойдет с Настей в конце клипа, почему Позитив и Надя подрались – все это вы увидите уже совсем скоро!

По сюжету клипа на песню «Гармошка» Позитив и Надя дерутся в пустыне под палящим солнцем - эту сложную постановку снимали беспрерывно целых шесть часов! При температуре 40 градусов ребята разбивали до крови колени, падали на кактусы и обжигались об раскаленный металл реквизита. Зато артисты оторвались на полную во время вечеринки в шикарном особняке, обливаясь шампанским и наслаждаясь джакузи в компании сексуальных парней и девушек.

- Это самые изнурительные съемки в нашей жизни, - рассказывает Позитив. – Даже в порезах, в крови, с обгоревшей кожей в занозах, мы героически продолжали съемку. Было тяжело, зато мы получили колоссальный опыт.

- По сложности «Гармошка» занимает вершину рейтинга наших клипов, - говорит Надя. – Мы безумно устали и работали буквально в предобморочном состоянии, зато оторвались на вечеринке – каждый должен научиться так круто отдыхать!

Клип на новый летний хит «Прилелето» удивит даже тех, кто привык к безбашенным экспериментам легендарного дуэта «Потап и Настя». Даже в самых смелых предположениях и с бурной фантазией невозможно догадаться о развязке этого остросюжетного ролика!

- Было очень тяжело работать, - признается Настя. – Но результатом я безумно довольна и рада, что пережила много приключений. Например, во время съемок на пляже мы заметили морского котика прямо на берегу и спасали его всей командой. Что касается клипа, я уверена, что он не оставит никого равнодушным!

- Это был первый опыт съемок в Америке, - говорит Ирина Горовая, со-продюсер. – Поразило, что голливудские визажисты на порядок ниже украинских профессионалов: на съемках Насте пришлось самой краситься, а мне по совместительству стать стилистом-парикмахером. (Смеется) Идею клипов мы разрабатывали вместе с Потапом, а для «Время и Стекло» придумали сюжет всего за полчаса, во время ужина в ресторане. Нужно отдать должное артистам: они отработали на высоком уровне и выдержали настоящий экзамен на выносливость!

Режиссером клипов стал Виктор Скуратовский, оператором – Владимир Шкляревский, а по сложившийся традиции продюсером и со-продюсером – Потап и Ирина Горовая. Премьера клипов запланирована на май 2012-го.