Лера Кудрявцева показала детские фото

У мамы популярной телеведущей Леры Кудрявцевой скоро юбилей, и поэтому она решила сделать ей необычный подарок-сюрприз. "С сестрой достали старые фотографии, будем делать фильм!" - поделилась задумкой с читателями своего Твиттера блондинка.

Разбирая старые снимки, Кудрявцева не удержалась и опубликовала несколько фотографий в своем микроблоге. Несмотря на то, что фото были сделаны достаточно давно, Лера вполне узнаваема на них. Что в принципе, неудивительно. Многие отмечают, что с годами телезвезда не сильно изменилась. Ее даже прозвали "женщиной без возраста".

Некоторые снимки звезда даже прокомментировала: "Здесь я с мамой. Сестра ржет уже полчаса над ней. Если не успокоится в течении 5-ти минут, тресну!".