Безрукову супруга готовит борщ, а Райкин сам принимал роды у жены!

Так, летом прошлого года 46-летний певец Стас Михайлов в третий раз женился — на украинке-победительнице конкурса «Мисс Кировоград-1990» Инне Канчельскис. История их любви у многих до сих пор вызывает недоумение. Жена российского футболиста Андрея Канчельскис, мать двоих детей в 2006 году знакомится с именитым шансонье в ресторане, бросает мужа-миллионера и уходит к Михайлову. Сейчас Инна заправляет делами мужа, контролирует финансовые вопросы, у пары растут двое детей, но на публике Инна предпочитает оставаться в тени. «Мне комфортно за широкой спиной Стаса, и я не хочу становиться публичным лицом», — уверяет Инна.

Другая пара — актриса Елена Яковлева («Интердевочка») и Валерий Шальных — познакомилась, когда у обоих были свои семьи. Но их чувства оказались настолько сильными, что в марте 1985 года они официально оформили отношения. У пары растет сын Денис. Со дня их свадьбы прошло 26 лет, Елена называет свои чувства к мужу «запутанным клубком, замешанным на быте и общих привычках». Но когда в прошлом году Яковлева покинула родной «Современник», Валерий, который тоже служил в этом же театре, забрал документы и ушел вместе с женой.

«Мне хорошо знакомы украинские вареники и борщ с памушками, ведь по национальности моя жена — украинка, — рассказал нам актер Сергей Безруков. — Ириша балует меня такими вкусностями, хотя мне и нельзя». Супруги уже десять лет вместе, но Сергей до сих пор не может забыть их первую встречу. «Страсть в наших отношениях осталась на уровне первого свидания. А все потому, что моя жена забыла свою прошлую жизнь, и я свою не вспоминаю», — говорит актер.

Худрук «Сатирикона» Константин Райкин два раза был женат, болезненно разводился, крутил романы с известными женщинами и зарекся жениться снова, пока в его жизни не появилась роковая украинка из города Валки (Харьковская обл.) Елена Бутенко. Она и стала третьей женой Райкина. Константин сам принимал роды у своей жены и перевязывал пуповину. Но как истинная украинка, Елена темпераментна, поэтому в их доме часто бушуют настоящие страсти. «Отец с матерью ругаются так, что дрожат стены, и я ухожу из дома, — рассказала нам дочка Райкина Полина. — Крик стоит такой, что слышат все соседи, но когда наступает перемирие, отец просто не знает, как угодить маме».

Четвертой женой Владимира Машкова стала 20-летняя украинка Оксана Шелест. Они познакомились на съемках фильма «Папа». Но через три года Машков оставил жене дом в Америке, подал на развод и вернулся в Россию. И сейчас знаменитый ловелас готов жениться в пятый раз: «Я не против остепениться, но претенденток нет. Мне не 20 лет, чтобы строить планы, женщины сами меня найдут, а я хочу сына, возможно, от украинки».

В 27 лет львовянка Анжелика Варум познакомилась с Леонидом Агутиным. Он написал для нее хит — «Королева». Они исполнили песню дуэтом, а потом отправились на гастроли, после которых их творческий роман перерос в любовный. Через два года Анжелика родила дочь Елизавету. Свадьбу они сыграли в 2000 году в Венеции. В прессе каждый год появляются слухи об их разводе, но они до сих пор вместе.

Игорь Лифанов женился на выпускнице севастопольского университета Елена Косенко. Разница в 17 лет нисколько не смутила актера. Елена призналась нам, что влюбилась в Игоря с первого взгляда. «Через три дня мы уже жили вместе. А потом я помчалась за ним на гастроли. Бросила институт. Родители были в шоке от моего поступка, но поняли меня». В феврале этого года Елена родила 46-летнему актеру дочку.