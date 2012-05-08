Эдита Пьеха показала свой загородный дом

"В этот дом я вложила очень много сил и почти все деньги, заработанные за несколько лет постоянных гастролей и выступлений. В шутку я даже называю его "храмом на крови", – говорит Эдита Станиславовна, – только фундамент закладывали три раза. Раньше заниматься домом мне не хватало времени, поэтому обустраивала я его довольно долго. Но и сейчас он далек от совершенства. Так композитор вначале как бы слышит мелодию, но не сразу может ее записать. И с домом происходит то же самое. Чувствую, здесь надо что-то поменять, но не всегда знаю как и что именно. Однако каждый, кто ко мне приходит, ощущает тепло и уют".

У Эдиты Пьехи в жизни было много триумфов, но в доме – ни одной награды... Даже фотографии, запечатлевшие моменты успеха, здесь не выставляются напоказ.

Ни в столовой, ни в гостиной нет стульев. Хозяйка принципиально не терпит их в доме, объясняя это тем, что у мужчин есть пренеприятнейшая привычка вешать одежду на спинки. Поэтому в столовой вокруг деревянного стола стоят табуреты, а в гостиной – огромный диван. Здесь же небольшой бар, где для гостей всегда в запасе несколько бутылок отменного вина.

Подлинная страсть Эдиты Станиславовны – цветы, которые повсюду: в доме, в саду. Ими уставлена комната с застекленным эркером, словно объединяющим интерьер с окружающей природой.

"Я никогда не была модной, но я отлично чувствую, что можно назвать моим стилем, моим способом существования. Мне нравится стиль практичный и одновременно идущий от природы. Природа – она же простая. Я ничего не выдумываю в одежде, вместо бриллиантов использую единственное украшение – цветок! Так же и с домом. У меня нет ничего грандиозного, роскошного, но все выдержано в том мироощущении, которое мне близко. Это мое "гнездышко", а в гнезде не бывает роскошных зеркал и картин..."