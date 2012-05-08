Владимир Зеленский: Я женат на работе!

– Мои любимые девочки – супруга Лена и дочка Саша – обижаются на меня за то, что я женат на работе. Особенно дочь. Супруга иногда сопровождает меня в рабочих поездках, а Сашу берем с собой редко, она в этом году пошла в школу. Вот такая «дискриминация». Когда я в отъезде, дочка даже отказывается разговаривать со мной по телефону: мол, хочешь поговорить, папочка? Только при личной встрече!

– Но хоть отпуск вы проводите вместе?

– Несколько раз в год выбираемся на отдых всей семьей. В последний раз были на Мальдивах, хотя сначала собирались в Мексику. Уже нашли тур, заказали экскурсии, но накануне поездки сначала жена получила травму, потом дочка. Представляете, они поскользнулись на одном и том же месте и обе сломали ноги! Так что с мечтой об активном путешествии пришлось распрощаться: лежали целыми днями на пляже.

– Владимир, ваши партнерши в кино признанные красавицы. Супруга не ревнует?

– Наверное, ревнует. Но мне это даже нравится.

– А вы?

– Думаю, да. Во мне дремлет вулкан страстей. Но Лена не дает повода. И, надеюсь, не даст. Не хочу превращаться в Отелло.

– В фильме «8 первых свиданий» девушку, в которую влюбляется ваш герой, сыграла Оксана Акиньшина. Говорят, на площадке она бывает чрезвычайно капризной.

– До съемок мы с Оксаной знакомы не были, но нам хватило буквально десяти минут, чтобы найти общий язык. Она действительно сложный человек, тяжело сходится с людьми, и у нее мало настоящих друзей. Но каких-то капризов с ее стороны я не заметил. Мне с Оксаной работалось комфортно.

– Вашим партнером был еще дрессированный слон. Не страшно с ним работать?

– Да еще как! Кстати, это был не слон, а слониха. Когда я в перерыве между дублями встал перед ней, широко расставив ноги, она тут же обвила меня хоботом и подняла вверх. А мы снимали в помещении с невысоким потолком! Вот страху-то натерпелся! Уже потом я узнал, что ни в коем случае нельзя принимать такую позу: расставленные ноги слон принимает как руководство к действию.