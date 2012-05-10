Юлии Высоцкой нравится возраст мужа, а жена Боярского любит, когда он болеет

10 мая 2012, 11:51

Над Андреем Кончаловским смеялись друзья, Татьяну Лютаеву ревнивый муж прятал ото всех, а Михаил Боярский хотел от жены «уюта и абажура»

ЖЕНА МИХАИЛА БОЯРСКОГО: «ЛЮБЛЮ, КОГДА ОН БОЛЕЕТ»

Вечный Д’Артаньян Михаил Боярский и актриса Лариса Луппиан познакомились 35 лет назад на сцене театра Ленинского комсомола. Играли «Бременских музыкантов». Трубадур-Боярский увлекся принцессой-Луппиан по-настоящему, пишет Сегодня. Но жениться не собирался. На штампе настояла она. Тогда Боярский выдвинул ультиматум: в их семье актриса Луппиан будет, прежде всего, женой и мамой. Чтобы, как в его детстве, — круглый стол, абажур и вкусный ужин… «Я очень люблю, когда Миша болеет. — говорит Лариса. — Он становится таким беззащитным. Весь в моей власти. Я могу ухаживать за ним, как за маленьким».

Сам актер говорит, что не умеет признаваться жене в любви: «Это не для меня как-то. Мне, чтобы выдавить из себя признание, нужно определенное количество вина, наверное». У пары двое детей: сына назвали Сергеем, дочку — Елизаветой. Девочка с детства мечтала брать интервью у знаменитостей, потом поступила на журфак петербургского университета и связывать свою жизнь со сценой не собиралась. Актером родители видели старшего сына. Но неожиданно для всех дети Боярского перевернули все с ног на голову. Старший выбрал экономику — стал бизнесменом, сейчас руководит пресс-службой мэра Санкт-Петербурга. А у младшей взбунтовались гены... и она стала актрисой. «У меня есть одно правило: я не мешаю своим детям, — говорит актер. — Я полагаюсь на их суждения целиком и полностью. Что касается Лизы, то я, конечно, не ожидал, что у девочки будет такой характер. Ее не пугают ни поездки, ни голод, ни холод — лишь бы в театр! Вот там она расцветает! Куда угодно — только бы на съемочную площадку».

 

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ: «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ИНТРИЖКИ!»

Когда друзья режиссера Андрея Кончаловского узнали, что он собрался под венец... в пятый раз, они только посмеялись. Были уверены: новенькая — актриса Юлия Высоцкая — надолго не задержится (еще бы — между молодоженами разница в 36 лет). А она возьми и преврати заядлого ловеласа в прилежного семьянина. И вместе они уже 14 лет. А начиналось все с легкомысленной интрижки на сочинском «Кинотавре» 1996 года.

О деталях их первой ночи Андрей Сергеевич в деталях поведал в скандальной книге «Высокие истины»: «У нее были раскосые глаза, высокие скулы, чуть вздернутый нос с шариком на конце, как у клоуна. Мы договорились встретиться чуть попозже, у меня в номере. Я решился, положил ей руку на грудь. Она не сопротивлялась...». Свадьба была скромной: «У нас не было настоящего торжества, лимузинов, поэтому даже фотографий не осталось. Расписались, шампанского со свекром на кухне попили. Вот и все торжество».

И когда сейчас все говорят, что всего в жизни Высоцкая добилась благодаря связям своего знаменитого мужа, Юля уверяет, что не видит в этом ничего плохого. «Мне повезло, что я живу с немолодым человеком, он щедро делится со мной своей мудростью. Я не имею права плохо выглядеть, быть уставшей. Это преодоление каждый день лени, плохого самочувствия, обстоятельств, которые встречаются на пути, ведь я нахожусь в колонне, которая находится в атаке 24 часа в сутки. А мой генерал — Андрей Кончаловский — все время рядом».

У пары двое детей: дочь Мария и сын Петр. По словам Юлии, она мама нестрогая: «Маньке нельзя шоколад, но она его очень любит. И я все время даю слабину — готовлю что-то на своих передачах и кусочек сладкого обязательно откладываю для нее. Причем обязательно для Маруси, для Пети мне не приходит в голову».

 

ЛЮТАЕВА: «МНЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПОЛАГАТЬСЯ НА МУЖЧИН»

Олегос Детковскис и Татьяна Лютаева («Гардемарины», «Есенин») учились на параллельных курсах во ВГИКЕ. Он дарил ей литовские конфеты, смотрел в глаза, приглашал на танцы, шишки из леса приносил. Их роман закончился свадьбой. Потом молодая семья переехала на ПМЖ в литовскую столицу. За 10 лет балтийской жизни у Татьяны не появилось ни интересной работы, ни подруги. Помогать жене, знакомить ее с режиссерами, выводить в свет муж, к тому времени успешный литовский артист, даже и не думал. Ревновал и боялся — что сбежит. «Я до сих пор не могу понять, что это было, — вспоминает Лютаева. — Он сам уходил куда-то в гости, а меня оставлял дома. Никто даже не знал, что я живу в Вильнюсе! «Как, она в театре играет? Она что, приехала сыграть в театре, что ли? Она же в Москве живет?». То есть местные люди какое-то время не знали даже, что я там живу».

Когда Татьяне исполнилось 34 года, у нее родился сын, а потом и дочь Агния. По словам Татьяны, дочь решила пойти по ее стопам в 15 лет: «Она пришла домой и с порога заявила: «Пойду в актрисы». Я ей: «Круто, если ты уверена, то пожалуйста. А вообще недавно мы с Агнией вспоминали, как из банки трехлитровой мелочь доставали на молоко, на хлеб. Было и такое. Но мы никогда не ныли. У нас с Агнией такая порода. Мы очень гордые. И у нас внутри какой-то постоянный стержень. Я знаю, что я сильная. Потому что я прорывалась в жизни. И мне не приходилось полагаться на мужчин. Может быть, если бы мне помогали мужчины, я была бы другой... Недавно я летела со съемок, а стюардесса вдруг спрашивает: «Татьяна, вы?». Я говорю, что я. «Почему вы такая молодая, я думала, вы старая».

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