Участница шоу "Холостяк" рассказала, почему ушла от Френсиса

10 мая 2012, 12:27

На днях состоялось онлайн-общение с участницей шоу "Холостяк-2" Юлией Смирновой.

 


Нашли ли вы любовь после проекта?

Я встретила замечательного мужчину. Но будет ли это любовь всей моей жизни - время покажет!

Юля, а когда у тебя День рождения?

Мой день рождения 23 октября

Юля, вы считаете себя идеальной? Если нет, то какие недостатки в себе можете назвать?

Это глупо - считать себя идеальной. У меня много недостатков. Идеальных людей не существует.

Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, девушка, которая получила колечко, справедливо его получила или Френсис чего-то недосмотрел, чего-то недопонял на ваш взгляд? Именно ваше мнение.

По моему мнению, участница, которая получила колечко от Френсиса, идеально ему подходит!

Юля, вы ушли сами для того, чтобы не быть выгнанной в следующем эфире?

Нет, я ушла, потому что для меня наши отношения с Френсисом зашли в тупик.

Если бы ты вдруг захотела написать книгу, о чем бы она была? И есть ли такая мысль в перспективе?

Возможно, я бы написала книгу о том, как избежать ошибок в жизни... Хотя, как известно, каждый учится только на своих...

Почему не ушли, когда реально нужно было уходить - после детектора и шамана? Неужели не поняли, что вы неинтересны?

В том-то и дело, что я была интересна Френсису (в отличие от Вас)... Поэтому, я давала шанс нашим отношениям.

Юля, съемочная группа предполагала, что вы уйдете на этой церемонии роз? Вас хоть кто-то пытался удержать, отговорить от ухода? Почему они вас отпустили? Шоу без вас смотреть не интересно...

Я неоднократно перед церемонией роз, говорила о том, что хочу покинуть шоу, как и другие участницы. Но, наверное, эти слова не были восприняты всерьез. Поэтому мой уход был сюрпризом не только для Френсиса, но и для съемочной группы.

Изменяли ли вы своим парням?

Нет.

Скажи, какой у тебя рост и вес? И что тебе больше нравится балетки или каблуки?

Мой рост -173 см, а вес - 55 кг. Больше мне нравятся балетки, но чаще я хожу на каблуках.

Юля, это от обиды на Френсиса или на ситуацию вы с такой улыбкой и радостью рассказывали, что именно говорил Френсис о свидании с Олей? Зачем вот так явно в отместку человеку выдавать то, что знаешь, его личное... Впечатление, что вы как будто отомстили Оле за что-то.

Это была не месть, но я хотела показать, как неприятно мне было после того, как девочки обсуждали с Френсисом мое свидание в опере.

Юля, когда вы уходили с проекта, то сказали, что в жизни все возможно, и если вы встретитесь с Френсисом, то не будете против продолжения отношений... Сейчас ваше мнение поменялось или вы до сих пор так считаете?

Судьба непредсказуема, но сейчас у меня другая жизнь, и я строю отношения с другим человеком.

Как вам удается так сдерживать слезы? В шоу были поводы поплакать, у всех участниц были слезы. Вы не плакали никогда. Как стойкий оловянный солдатик. Это выработанная привычка, держать улыбку, что бы не творилось в душе?

Не люблю выглядеть слабой и демонстративно плакать на камеру. Я не привыкла жаловаться и спекулировать слезами. Я плакала на проекте, но только после того, как был закончен съемочный день.

Как думаешь, почему для Рясновой такие классные места для свиданий были, а тебе ноги стирать, фламенко танцуя, в племени кукурузу по жаре собирать? Вы имели право выбора?

Свидания организовывал телеканал СТБ.

Вы видели Ряснову после Мальдив. Не тогда ли вам стало ясно, что надо уходить?

Я видела Лену после Мальдив, но ясно мне стало, что пора уходить, немного раньше.

Френсис сказал, что вы хамелеон. Лично я считаю, что вы не хотели ныть, капризничать и каким-то образом срывать шоу (можно было отказаться от полета на гидроплане, например). Не хотели огорчать Френсиса и съемочную группу своим отказом что-либо делать. Права ли я?

Именно так. Я не привыкла ныть и капризничать. И мне интересно бороть в себе страхи, поэтому срывать съемки из-за того, что мне что-то не нравится или я чего-то боюсь, не видела смысла.

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