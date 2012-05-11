Лилия Ребрик рассказала, как будет рожать

11 мая 2012, 09:08

Телеведущая Лилия Ребрик на днях собирается сделать УЗИ, однако врачи и без того уверены, что у звезды родится девочка. О том, как проходит беременность, а также планируют ли Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий рожать вместе, они рассказали в интервью Viva.

 

- Андрей, у писателя О'Генри есть рассказ "Персики": жена поздно вечером говорит мужу, что ей очень хочется съесть персик. Но так как для персиков еще не сезон, мужчине предлагают лишь апельсины. Пробегав полночи, он все-таки достал желанный плод. В итоге супруга говорит: "Я бы с удовольствием съела апельсин". Лиля задает тебе такие задачки?

А.: Таких точно не было. (Смеется) Но мы недавно посмотрели комедию "Беременный" и теперь шутим, что Лиле хочется именно ташкентской черешни.

Л.: Сейчас у меня появились капризы. Очень хочется березового сока, такого советского, из банок, а его нигде нет. Теперь даже Дима Танкович его ищет. А раньше, на первых сроках, я была более выгодной девушкой в положении - меня не тошнило только от макарон, булочек и сухариков.

- Действительно, непритязательный рацион. Лиля, беременные набирают лишний вес и часто переживают из-за этого. Как ты на это реагируешь?

Л.: Да, мое тело меняется, и я, как подросток, все время заглядываю в зеркало и не могу привыкнуть. Врачи предупреждали, чтобы я не налегала на мучное. Но ведь я всегда это ела. У меня никогда не было строгих диет. Наоборот, с таким графиком работы, после всех эфиров и спектаклей холодильник - мой лучший друг.

 

- Что еще изменилось в вашей жизни?

Л.: Большинство изменений все же касается работы. В театре есть спектакли, которые я физически не могу играть.

 

- Но играла, например, Лиза Боярская в спектакле на 8-м месяце беременности…

Л.: Значит, роль позволяла. Нельзя же, скажем, Соню в "Дяди Вани" с такими формами играть. (Смеется).

А.: Все складывается, как нельзя лучше. Счастье невозможно запланировать. Я как последний романтик в этом уверен. Что же касается ограничений, то у меня они как раз появились: я не могу всласть курить в своей собственной машине! (Смеется)

 

 

- Детскую вы уже обустраиваете?

А.: У нас новая квартира, так что ремонт идет во всех комнатах.

 

- Как вы ее выбирали? Там есть, где гулять с малышом?

Л.: Мы посмотрели не так много вариантов. А потом зашли в эту квартиру (она на 22-м этаже), в ней множество панорамных окон, и весь Киев, словно на ладошке. Она очень светлая, а по вечерам видны звезды - безумно красиво! Рядом парк, озера. Мы, когда ее покупали, еще шутили, мол, будет, где гулять с колясочкой. Вот и дошутились.

Сначала думали пригласить дизайнера для оформления, но когда поняли, какие у нас глобальные планы и что все хочется сделать самим, участвовать в каждом процессе, то решили, что лучше дизайнера не привлекать. Андрей у меня очень практичный.

 

- А Андрей, вот, утверждает, что он романтик.

Л.: Он практичный романтик. (Смеется) У меня сейчас своеобразное настроение: хочется ярких, лимонных, розовых, оранжевых цветов. Прошу Андрея меня "тормозить" в выборе отделки, иначе дом будет всех цветов радуги.

 

- А в каких тонах - розовых или голубых - оформляете детскую?

Л.: Это зависит от того, кто родится.

 

- Вы еще не узнавали? А будете "наводить справки"?

Л.: Собираемся на днях. Очень хочется узнать! Я бы, вообще, дома аппарат УЗИ поставила.

- Лиля, а материнская интуиция тебе ничего не подсказывает?

Л.: Андрей, расскажи. (Смеется)

А.: Почему-то все в один голос твердят, даже врачи, что у нас будет девочка. Я не понимаю, откуда такая уверенность!

 

- Андрей, ты больше хочешь сына?

А.: Признаться, в наши планы входит "полный комплект" и мальчик и девочка, и я в любом случае буду счастлив. Просто меня поражает, что все единогласно утверждают: "Девочка!" Лиле, кстати, как-то приснилось, что она познакомилась с девочкой.

 

- Сейчас популярны партнерские роды. Вы рассматриваете для себя такой вариант?

А.: Я готов, хотя говорят, зрелище не для слабонервных. Но решать будем вместе: если Лиля захочет, чтобы я присутствовал на родах, то я только "за". Если же она будет из-за меня переживать, как бы любимый муж в обморок не упал, тогда подожду снаружи.

Л.: Я неоднократно об этом думала и пока не знаю, как это должно быть. Зато знаю, что Андрей всегда умеет помочь и поддержать.

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