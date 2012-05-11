Участница шоу "Холостяк" Елена Ряснова влюбилась в Френсиса

11 мая 2012, 16:11

Участница шоу Холостяк 2 рассказала, чем покорил ее Френсис, какое свидание запомнилось большего всего и встречались ли участницы с Холостяком вне телекамер.

 

Почему вы решили пойти на проект?

– На самом деле, после прохождения кастингов я долго сомневалась, стоит ли принимать участие в этом проекте, боялась потерять время и здоровье, кроме того у меня была очень насыщенная интересная жизнь с множеством приключений, как говориться, перца хватало, но вот на личном фронте… Но интерес все же взял свое, очень хотелось проверить, можно ли влюбиться и полюбить на проекте, узнать ту сторону телевизионной кухни, побывать в сказке.

Как вам удалось пройти кастинг и попасть в шоу?

– Идея отправить анкету на участие в шоу Холостяк 2 родилась, как ни странно, не в моей, открытой всему новому, голове. Подруга №1 и по совместительству коллега по работе настоятельно и ежедневно, вплоть до последнего дня анкетирования, фактически заставляла заполнить форму. После тщетных попыток отказа и отговорок, переслушав тысячи красочных историй – эпизодов из предыдущего сезона Холостяк (я не смотрела ни одной серии), я сдалась. Наверное, мною начал двигать интерес о возможности участия простой провинциальной девушки без чьей-либо протекции в таком масштабном известном проекте. Да и в личной жизни были свои перипетии. Хотелось влюбиться, хотелось сказки. А потом добрый женский голос сообщил, что необходимо подъехать на кастинг. Приключения начались.

Когда вы познакомились с Френсисом, что сразу привлекло вас в нем?

– Первое впечатление о человеке, складывается в первые минуты общения – оценивается внешний облик, или, так называемая, красота. Конечно, нельзя не обратить внимание на его глаза, недаром говорят – зеркало души, необыкновенные. При дальнейшем знакомстве приятно удивило то, что он спокойно и уверенно реагирует на стрессовую или спорную ситуацию, может с легкостью нейтрализовать конфликт.

Какими качествами должен обладать ваш настоящий принц из сказки?

– Для меня важным качеством является способность и желание моего избранника найти и сохранить свое мужское я. Именно эту внутреннюю силу тяжелее всего открыть и поддерживать в себе.

Появились ли у вас на шоу подруги? Кто из девушек, по вашему мнению, больше всего подходит Френсису?

– Дружба – это определенная степень духовной близости, общность интересов, чувство, лежащее глубоко в сердце. Всегда придерживалась позиции, что дружба проверяется временем, поэтому для меня лично было большим удивлением, найти и действительно подружиться с Викой Саловой и Юлией Артюх за такой короткий промежуток времени. Я уверена, что это чувство имеет место быть, так как то, что мы пережили за время участия в проекте порой за всю жизнь не приходится преодолевать подругам в реальном мире! Они замечательные девушки, немного странные, но чистые сердцем и искренние, они не лгут, а говорят только на языке правды. Настоящая дружба – это дар, который необходимо оберегать и хранить как сокровище.

Не берусь судить, кто из девушек больше всего подходит Френсису, я поверхностно с ними знакома и, тем более, их поведение в женском обществе может в корне отличаться от поведения с мужчиной.

Какое из свиданий с Френсисом вам наиболее запомнилось?

– Все свидания с Френсисом были потрясающие, но самое удивительное – в Финляндии, именно в этой стране появился огонек чувств. Это было необыкновенно, телевидение не может передать всей сказки, эмоций и переживаний. Невероятная красота, снег, мужчина, ну как это не может не вскружить голову?

Во время съемок проекта, было ли свободное время и возможность встретиться с Френсисом не под прицелом камер?

– Свободного времени в течение проекта практически нет, постоянные съемки, переезды, примерки. Возможность увидеть и пообщаться с Френсисом не под прицелом камер исключена, девочки постоянно находятся под контролем ответственных работников канала. Но, признаюсь честно, с большим трудом удавалось вырвать немного времени на диалог в аэропортах и по окончании съемок эпизодов. Для меня было очень ценно увидеть и узнать человека вне камер, как говориться, в привычной среде обитания.

Считаете ли вы, что ваша встреча с Френсисом – это судьба?

– Я не заядлый фаталист, но в судьбу верю. Есть такая платоновская легенда об андрогенах. Половинки беспрестанно бродят по миру в поисках друг друга, мечтая обрести гармонию и целостность и если это он, я буду безумно счастлива!

Скажите, вы любите Френсиса?

– Я разделяю в своих оценках и восприятии такие вещи как любовь и влюбленность. Влюбленность – это своего рода созревание сексуальных чувств и любви, самый первый этап их формирования, ощущение привязанности, чувство стремления к мужчине. Влюблена.

А как насчет интима на проекте: есть ли ему место или это тайна за семью печатями?

– Для каждой девушки понятие "интимность" индивидуально. С моральной и эстетической точки я категорически не приемлю демонстрацию таких пикантных чувств на проекте, но с другой стороны, если возникло настоящее притяжение, любовь и есть полная уверенность в партнере, то я могу понять такой способ удовлетворения жажды физической и духовной близости, только не на камеру, не для всех.

Вы разговариваете с Френсисом преимущественно на английском. Где вы учились языку? Может ли чужой язык открыть вас полностью? Ведь разные языки – разная ментальность.

– Английский язык изучала еще в школе и на протяжении жизни старалась поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень. В детстве мечтала стать полиглотом, но позже победила любовь к математике. При разговоре с Френсисом практически не возникает никаких барьеров, мы свободно понимаем друг друга, хоть мой английский далек от идеала. Надеюсь, после шоу восполнить все пробелы и продолжить обучение немецкому и французскому.

Не секрет, что проект уже давно закончился. О результатах спрашивать не будем, скажите только одно – вы счастливы сейчас?

– Меня делают счастливой простые вещи: красота природы, улыбки, доброе слово… Я счастлива всегда, надо радоваться каждому новому дню!

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