Мика Ньютон будет болеть за Гайтану на Евровидении!

Кстати, Азербайджан впервые получил право проводить у себя песенный конкурс. В 2011 победителями Евровидения в Дюссельдорфе стал азербайджанский дуэт "Ell & Nikki" с композицией "Running Scared". В этом году полуфиналы пройдут 22 и 24 мая, финал состоится 26 мая.

И хотя до самого события еще две недели, букмекеры уже сделали свои прогнозы на вероятного победителя конкурса. Первое место на Евровидении 2012 в букмекерских таблицах прочно занимает шведская певица Лорин с песней Euphoria. На втором месте - представительница Италии Нина Дзилли с песней L'Amore Е Femmina, а на третьем - российские "Бурановськи бабушки". За ними с существенным отрывом следуют Великобритания, Дания, Сербия и Ирландия.

Ставки на победу участников этих стран примерно одинаковы, поэтому в разных конторах эти четыре страны размещаются в разной последовательности. Исполнительницы от Украины, Гайтане, эксперты предсказывают в среднем 18-ю строчку в таблице. Это означает, что Гайтана имеет все шансы попасть в финал. Впрочем, какие перспективы нашей певицы на Евровидении, насколько сильна ее песня и какое место она может занять на конкурсе, ТСН.ua решил выяснить у музыкальных экспертов и коллег Гайтаны.

Результаты могут быть неожиданными

Прошлогодняя участница Евровидения от Украины Мика Ньютон в этом году не слишком следит за конкурсом, но болеть за свою страну будет. "Евровидение - это особый конкурс и крупнейший в Европе. 43 страны и исполнителя показывают то, чем живет странная на данный момент. Это невероятный опыт, эмоции, знакомства. И скажу вам, что нет ничего похожего на этот конкурс. Просто это большой трамплин для каждого артиста и опыт, который можно приобрести только там. И даже, когда я общалась с Селин Дион, она сказала эти же слова ", - рассказала певица.

Мика также призналась, что в Америке она не особенно тщательно следит за Евровидением. "Буду смотреть, конечно, но я не знаю, какие конкуренты у нашей Гайтаны. А от души хочу пожелать ей здоровья и сил. И конечно привезти достойное место. Буду болеть за Украину", - сказала Мика Ньютон.

Продюсер группы "ВИА Гра" Дмитрий Костюк считает, что у Гайтаны хорошие шансы на победу в "Евровидении". "Она профессиональная певица. Яркая, самобытная, необычная участница и наверняка она достойно представит нашу страну", - делится Дмитрий.

"Букмекеры делают свои прогнозы относительно победителей. Безусловно, они могут повлиять на чье-то мнение, но я за ними не слежу. Скоро конкурс все расставит на свои места и не исключено, что результаты будут неожиданными", - считает Костюк. "Евровидение" прошлых лет не оставило равнодушным продюсера - у него есть свои фавориты. "Если говорить о победителях прошлых лет, то наиболее яркими мне показались Руслана и Александр Рыбак. Они действительно запомнились", - говорит продюсер.

Менее оптимистичным относительно шансов Гайтаны настроена певица и художница Анжелика Рудницкая. "В течение многих лет украинский отбор Евровидения был мегаскандальним. Мы все дружно следили за перипетиями отбора и это подогревало эмоции всего общества. Что касается этого года, то кроме расистских заявлений, как-то все слишком тихо происходит, что связано с конкурсом", - говорит Рудницкая.

"К большому сожалению, песню Гайтаны я не вижу в таком объеме, как, например, Ани Лорак, Русланы или Тины Кароль. Думаю, если попросить людей на улицах Киева напеть ее песню, они не смогут этого сделать. И если даже в Украине не знают эту песню, то не представляю, чтобы ее знали в некоторых европейских странах. А люди, которые смотрят конкурс, по законам шоу бизнеса, лучше реагируют на песню, а не на имя. Будет очень обидно, если менеджмент доработал, и яркая и самобытная украинская певица Гайтана поэтому не сможет занять достойное место, которое она могла бы получить ", - рассуждает певица. "Я читала, что у нее не очень утешительные прогнозы. Но букмекеры не могут учесть, настолько украинские девушки эмоциональные, темпераментные, яркие и красивые. Если Гайтана сможет очаровать своей улыбкой, открытостью, то ее шансы повысятся. Мне действительно трудно оценить ее шансы на победу, но взять на себя ответственность и сказать, что Гайтана победит, я не могу ", - сказала Рудницкая.

На Евровидении - все относительно

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает, что упорная подготовительная работа команды перед конкурсом - это еще не залог успеха, ведь Евровидение - очень ситуативный конкурс. "Я, честно говоря, не очень слежу за подготовкой к конкурсу и как работает команда Гайтаны. Гораздо важнее, как человек выступит на самом конкурсе. Прогнозирую, что вряд ли Гайтане удастся перебить прошлогодний успех Мики Ньютон. Мне кажется, что у Мики была сильнее песня. Но, конечно, я буду в этом году болеть за Гайтану ", - сказал Кондратюк и пожелал ей занять максимально высокое место и, как минимум, пройти в финал.

"Она певица, которая отличается своим интересным музыкальным, певучим почерком, у нее интересные аранжировки. Конечно, потенциально она сильная и красивая, но насколько это позволит ей хорошо выступить на Евровидении - спорный вопрос", - говорит продюсер.

По его словам, на Евровидении все относительно, из года в год по-разному, а успех зависит от того, кто в этом году выступает, насколько сильные участники, какие песни привезли. "Бывают сильные года, бывают слабее. Вот прошлогоднее Евровидение не было сильным. Только песен десять можно выделить, остальные слабовато. За последние пару лет безусловным фаворитом, конечно, был Александр Рыбак, азербайджанка была сильная, в прошлом году мне понравился итальянец. Некоторых нынешних участников также уже прослушал. Не очень понимаю ажиотажа вокруг российских участников - "Буранських бабушок", это бизнес-проект. Обычно смски за участников отправляет моя дочь, в этом году еще не знаю, за кого будем голосовать ", - рассказал Кондратюк.

Эпатажная певица Ольга Полякова, которая также боролась за право представлять Украину на Евровидении 2012, убеждена, что если бы на конкурс поехала именно она, то шансы у Украины победить выросли значительно больше. "Конечно я буду смотреть Евровидение - и полуфинал, и финал. Болеть за нашу Гайтану. Ведь она будет представлять Украину, а я патриот своей страны. Что касается ее шансов победить, то трудно ответить. Но понятно, что Гайтана - профессионал своего дела. Ее песня - настоящий европейский хит ", - сказала Полякова. "Но, думаю, если бы представляла Украину на Евровидении я, то шансов победить у нас было бы больше. Да и песня моя сильнее", - самоуверенно добавила певица.

Нас сейчас не очень любят в Европе

Продюсер Мики Ньютон Тимофей Нагорный убежден, что при определенных обстоятельствах Гайтана имеет шансы на победу, но для этого нужно "подтянуть" организационные вопросы. "Она эффектна, популярная, хорошо себя показала в отборочном туре. Но я, если честно, не вижу объективной работы менеджмента. И ей будет сложно из-за политической ситуации, по состоянию Украины в Европе", - убежден Нагорный. Нагорный боится, что Гайтане на конкурсе помешает политика. Он считает, что если команда Гайтаны будет хорошо подготовлена, то она сможет пройти в финал и быть в призерах. "В любом случае, у Гайтаны больше шансов, чем было у Мики Ньютон. Гайтана, по прогнозам, занимает 18 место. У нас в полуфинале по разным оценкам было с 28 по 36 место. У новой представительницы нашей страны на" Евровидении "хороший статус , по мнению журналистов - надеюсь, что это ей поможет ", - считает Тимофей.

Но, по его словам, букмекеры часто ошибаются. Например, в 2011 году их прогнозы резко отличались от конечного результата - финалистами и призерами в итоге стали совсем другие исполнители. "Надеюсь, что в этом году они будут более точные и политическое положение не повлияет на результат. Нас сейчас не очень любят в Европе, а это имеет серьезное значение для такого политического и коммерческого конкурса как" Евровидение ", - говорит Нагорный.

У продюсера есть свои фавориты среди участников других стран: "Мне будет интересно понаблюдать за" Бурановськимы бабушками ". Я буду за них голосовать. Это очень инновационное и креативное решение России - отправить на "Евровидение" именно этот коллектив. А что касается конкурсов прошлых лет, Александр Рыбак был, пожалуй, одним из лучших финалистов за долгие годы. Он понравился и букмекерам, и зрителям. Также стоит отметить Руслану и Ксенофонтова - это тандем, в котором удивительная гармония менеджера и артиста. Их музыкальный материал был драйвовым и правильным. Выступление Русланы и материал, с которым она выступила, - это лучший вариант, который мог вообще быть для "Евровидения", - считает Нагорный.

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