Вакарчуку на День рождения подарят картину, а Гоша Куценко подарил себе путешествие на остров!

14.05: СВЯТОСЛАВУ ВАКАРЧУКУ — 37, 16.05: ЮРИЮ ШЕВЧУКУ — 55

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сегодня отмечает свое 37-летие. По словам его пресс-секретаря Виктории, никаких пышных гуляний музыкант не планирует устраивать. «Соберутся небольшой компанией в каком-нибудь киевском ресторане, — говорит Виктория. — Он никогда публично не отмечает свои дни рождения, потому что не хочет делать из этого большого события». Но, как нам рассказали в фан-клубе группы, поклонники готовят Вакарчуку специальный подарок — картину с изображением Тельца (знак зодиака, под которым родился музыкант). Также на этой недели свой день рождения отметит российский рокер Юрий Шевчук. По словам музыканта Олега Карамазова, к возрасту его друг, Юрий Юлианович относится по-философски.

«Он не обращает внимания на цифры, — говорит Карамазов, — а его 55-летие мы уже заранее отпраздновали в Киеве, потому что не верим в приметы и вряд ли сможем увидеться в день его рождения. С подарком лично я еще не определился, но точно это будет что-то из коллекционных вещей, статуя, например. Кстати, мне на недавнее 50-летие Юра презентовал бронзового ангела». К слову, на выходных Шевчуку и Карамазову в Киеве присвоили звание кавалеров ордена Андрея Первозванного (высшая награда Украинской православной церкви Московского патриархата).

20.05: АЛЕКСЕЮ ГУСЬКОВУ — 54

Российский актер Алексей Гуськов («Граница. Таежный роман») встретит свой день рождения в Москве. «Праздновать ничего не собираюсь, это же даже не юбилей, — рассказал нам актер. — Сейчас я снимаюсь в Питере, но на день все-таки прилечу в Москву, и то — не ради застолья, а к своим студентам Школы-студии МХАТ — у них скоро экзамены. Будьте уверены, в этот день я буду занят исключительно работой». По словам Алексея, он к алкоголю равнодушен и никогда не отличался особой любовью к таким праздникам.

20.05: РОМАНУ КАРЦЕВУ — 73

Как рассказал нам Роман Андреевич, свой день рождения он праздновать не собирается. «Свой возраст я ненавижу, — говорит юморист. — Быстрее бы все началось и закончилось. Мне бы очень хотелось время немного назад отодвинуть, слишком быстро оно идет, но что делать». По его словам, никаких подарков он не ждет. «Квартира на моей родине, в Одессе — самый трогательный подарок, который мне сделали на 70-летие. Если бы не Миша Жванецкий, не видать бы мне и этого. Это он все хлопотал, письма вашим властям писал».

20.05: ГОШЕ КУЦЕНКО — 45

Несмотря на то что официально свой юбилей Гоша Куценко будет отмечать только в воскресенье, себе актер уже успел сделать подарок, улетев с друзьями на острова. «Гоша вернется за пару дней до праздника и утвердит точный список гостей, — рассказала нам его пиарщица Анастасия. — Всего он хочет пригласить не менее 70 человек — приедут, думаю, и Костя Хабенский, и Игорь Верник, и Марат Башаров. А само празднование пройдет в московском клубе, где он представит своим друзьям и родным свой новый музыкальный альбом».

15.05: СВЕТЛАНЕ СВЕТЛИЧНОЙ — 72

Актрисе Светлане Светличной («Бриллиантовая рука») на днях исполняется 72 года. «Я вообще не люблю, когда обо мне вспоминают в связи с моим днем рождения, — призналась нам актриса. — Я считаю, что этот праздник, в первую очередь, для детей и молодых, а после 50-ти — это уже просто дата, не более того». По словам Светличной, в этот день она не ждет звонков и подарков от близких. «Я специально хочу сбежать из Москвы, чтобы не сидеть над телефоном дома и не ждать телеграмм — 15-го вылетаю к вам в Украину, в Трускавец на кинофестиваль «Золотая пектораль», где, думаю, у всех будет возможность со мной увидеться».