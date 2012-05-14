Пьер Нарцисс снял жену и дочку в своем клипе

В жизни популярного шоумена Пьера Нарцисса наступила пора перемен. Артист, которого публика знает как певца и ведущего, стал еще и диджеем. В преддверии летнего сезона и вечеринок на открытом воздухе Нарцисс приготовил специальные сеты – на самый разный музыкальный вкус и, конечно же, премьеру – танцевальный трек Хрустальная любовь. Съемки видео на эту песню прошли в США на собственной вилле артиста. На главные роли Пьер пригласил своих самых любимых женщин: супругу Валерию и дочку Каролину. Причем для них съемки ролика стали приятной неожиданностью. Ни Лера, ни Каролина даже не догадывались, какой сюрприз приготовил им Пьер.

На трехлетнюю годовщину свадьбы Нарцисс сделал Лере подарок – каникулы в Америке, а у Каролины исполнилась еще одна мечта – побывать на родине своего любимого музыканта – Майкла Джексона. Только по прибытии в США артист сообщил, что во время путешествия они все вместе будут сниматься в его новом клипе. "Солнце, улыбки, беззаботность , счастье – я хочу пожелать всем, чтобы лето у каждого из нас получилось именно таким: светлым и радостным.Пусть ваши близкие люди будут всегда рядом! – делится своим настроением Нарцисс. Цените друг друга и берегите вашу хрустальную любовь".

Режиссером видео стал Баходыр Юлдашев, работавший над клипами Нюши, Макsим, А`Cтудио и других известных артистов. Съемки Хрустальной любви стали первой самостоятельной и одновременно самой масштабной видеоработой за всю карьеру Нарцисса. В течение десяти дней съемочная группа снимала на одиннадцати локациях в Лос-Анджелесе, Малибу и Санта-Монике. По замыслу Баходыра Юлдашева и Лины Арифулиной, которая выступила соавтором сценария Хрустальной любви, клип станет мини-фильмом,основанном на реальных событиях, с элементами волшебства.

По сюжету ролика Нарцисс вместе с семьей отправляется в путешествие. В пути их ждут новые впечатления: прогулки на берегу океана в Малибу, ночной Лос-Анджелес и Аллея Звезд на Голливудском бульваре. А у Каролины во время поездки откроются способности ребенка-индиго: взглядом она сможет склеить разбившийся аквариум и спасет Леру от падения с пирса. Финальные сцены клипа снимались на частной вилле в Санта –Монике. "Когда Лера с Каролиной увидели этот дом, сразу же влюбились в него. Он невероятно уютный, очень светлый, – именно о таком они мечтали", – рассказывает Нарцисс. Когда режиссер сказал: "Стоп! Снято!" Пьер сообщил, что покупает виллу и они смогут приезжать сюда, когда захотят