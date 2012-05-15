Анна Седокова выставила откровенные фото

Съемки эротической фотосессии Анны Седоковой проходили в Лос-Анджелесе, где уже на протяжении длительного времени живет певица. Реакцию поклонников на новые фотографии, опубликованные Анной на своей странице в социальной сети, долго ждать не пришлось. Ее тот же час завалили комплиментами и лесными признаниями.

"Еще немного горячих фото со съемки в LA для моего нового Webсайта. Уставшая, но очень счастливая, засыпаю. Доброе утро", – написала у себя на странице Седокова