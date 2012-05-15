Девушка Блонда провела майские праздники в Израиле

Вернувшись в Украину, Девушка Блонда поделилась впечатлениями: «Израиль – рай для собак. Для прогулок с ними там огорожены специальные площадки площадью от 10 соток и до гектара. Мало того, уход за домашними животными за дополнительную плату входит в обязанности коммунальных служб. С домашними любимцами вход свободен везде – в кафе, магазины, аэропорт, на пляж».

Девушка Блонда также побывала в приютах для животных, под которые за пределами городской черты выделены огромные территории. На улицах бродячих собак практически нет, а местные жители предпочитают брать четвероногих друзей из приютов. Также в Израиле многие открывают частные приюты, где кормят и лечат животных, а каждому городу государство дополнительно выделяет средства для их содержания.

Кроме того, телеведущая призналась, что ни в одной стране не получала столько мужского внимания. «Я чувствовала себя иностранной супермоделью, мужчины пытались со мной познакомиться везде, а предложения руки и сердца я даже перестала считать. Поэтому, мне пришлось говорить всем, что я замужем и у меня есть 9-ти летний ребенок. Я отдыхала от такого назойливого внимания лишь в салонах красоты, где в основном работают мужчины нетрадиционной ориентации», - рассказала телеведущая.

Девушка Блонда также уделила время шопингу и отдыху. Посетив местные магазины, ведущая осталась не в восторге от творений израильских дизайнеров, зато привезла домой целый чемодан аксессуаров и бижутерии. По ее словам, кафе и рестораны в Израиле – недешевое удовольствие, обед на двоих обойдется минимум в 100 долларов, но при этом все попробованные блюда оставили только положительные кулинарные впечатления.