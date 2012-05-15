Как жена Потапа под музику DJ SMASH танцевала

Именно с видео «Суббота» MMDANCE начинают новый этап в жизни группы и собирайются выйти на рынок зарубежного медиа-пространства. Поэтому съемки видео музыканты доверили, режиссеру Павлу Худякову и его команде «Худяков Production», показавшей свой профессионализм в работах для Benny Benassi, Dan Balan, Тимати и других не менее требовательных зарубежных и российских звезд.

Главная идея клипа – показать, что для настоящего веселья абсолютно неважно, где зажигать - в дорогом ночном клубе или на андеграундной танцплощадке. По задумке режиссера в клипе «Суббота» люди разных профессий, вне зависимости от их должности, отрываются вместе на импровизированной вечеринке. Вы увидите в клипе ярких персонажей, зажигательные танцы и заразительное настроение драйва и праздника.

фото http://jetsetter.ua