Дженнифер Лопес показала свой дом

Цвету, а также деталям отдана самая ключевая и главная роль при оформлении интерьера дома. В результате правильного выбора деталей и оттенков, создан эффект легкости и воздушности.

Вообще дом Дженнифер Лопес окутан определенным чувством старины, благодаря чему можно очень хорошо расслабиться. В комнатах много серых тонов, также они сочетаются с серо-коричневым, серо-голубым, персиковым оттенками.