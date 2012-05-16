Как Виктория Дайнеко 25-летие отпраздновала

Мероприятие было закрытым, и на празднике были только близкие и друзья именинницы. Виктория получила большое количество подарков, среди которых самым дорогими оказались бриллианты "Carrera y Carrera", которыми она похвасталась в Twitter.

После праздника, уже под утро по дороге домой Виктория была так счастлива, что решила прокатиться с ветерком, высунувшись из люка авто.

Приехав домой, Дайнеко так и не смогла заснуть, разбирая подарки и цветы.