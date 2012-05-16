Экс-солистка "Блестящих" разделась для PLAYBOY

Юля обычно появляется на вечеринках в довольно скромных нарядах и в основном в компании своего бойфренда Алексея Чумакова. Так что такой смелый шаг, как появление на обложке "Плейбоя" вдвойне удивителен. Ничего лишнего певица не показала, но некоторые фото получились очень даже интересными.

В общем, Алексей Чумаков, думается, теперь по-новому посмотрит на свою спутницу...