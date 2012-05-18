Борис Моисеев показал трехэтажный таунхаус

На первом этаже в доме у Бориса большая гостиная с выходом в сад и кухня. На второй этаж можно попасть по винтовой лестнице. Он весь отдан гостевым комнатам, среди которых есть даже детская, чтобы друзья приезжали в гости вместе с детьми. Третий этаж – это спальня Бориса и зимний сад, между которыми размещено дджакузи.

"У дома есть общий стиль – я бы охарактеризовал его одним емким словом – luxury, – рассказал Борис Моисеев.– Надо соответствовать и тому месту, где ты живешь и тому положению, которое занимаешь. Кроме того, собственный дом – мечта всей моей жизни, и я обставлял его по самому высшему классу".