Как Федор Бондарчук сына женил

Регистрировать брак жених и невеста отправились в Кутузовский загс Москвы, а после церемонии молодоженов и гостей ждал ресторан на Рублевке, где устроили праздничный банкет. Говорят, на свадьбе гуляло около 700 гостей, так что организация праздника обошлась родителям молодых в копеечку.

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Невеста блистала в изящном белом платье от итальянского дизайнера, и жених не мог свести с нее глаз/

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К наряду прилагалась длинная белая фата.

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У загса пару поджидали гости и фотографы.

На банкет гостей и молодоженов развозили дорогие авто.