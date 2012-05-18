Как Федор Бондарчук сына женил

Вчера сын режиссера Сергей сочетался законным браком с Татьяной Мамиашвили, дочерью председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.
Регистрировать брак жених и невеста отправились в Кутузовский загс Москвы, а после церемонии молодоженов и гостей ждал ресторан на Рублевке, где устроили праздничный банкет. Говорят, на свадьбе гуляло около 700 гостей, так что организация праздника обошлась родителям молодых в копеечку.
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Невеста блистала в изящном белом платье от итальянского дизайнера, и жених не мог свести с нее глаз/
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К наряду прилагалась длинная белая фата.
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У загса пару поджидали гости и фотографы.
На банкет гостей и молодоженов развозили дорогие авто.