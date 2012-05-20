Гайтана выступила на официальном открытии Евровидения-2012 в Баку

Как сообщается, на мероприятие приглашены делегации всех 42 стран-участниц конкурса. Основные мероприятия Евровидения пройдут на следующей неделе, финал - 26 мая. Во время полуфиналов, которые состоятся 22 и 24 мая, будет определена двадцатка финалистов. Россию на Евровидении представляет коллектив Бурановские бабушки.

Как сообщалось, международный конкурс песни Евровидение впервые проходит в Азербайджане после победы представителей республики – Нигяр Джамал и Эльдара Касумова (сценический псевдоним EllNikki) – на прошлогоднем конкурсе в Дюссельдорфе. Символ конкурса этого года – огненный цветок, а слоган – LightYour Fire.

Украину на Евровидении представляет Гайтана с песней Be my guest. Она выступит во втором полуфинале конкурса, 24 мая, под номером семь.

Во время полуфиналов будет определена двадцатка финалистов. Кроме того, 26 мая на сцену выйдут участники, представляющие страны "Большой пятерки" - Германию, Испанию, Великобританию, Францию и Италию, и исполнительница из Азербайджана, как победителя конкурса в 2011 году.

Международный конкурс песни "Евровидение" впервые проходит в Азербайджане после победы представителей республики - Нигяр Джамал и Эльдара Касумова (сценический псевдоним Ell & Nikki) - на прошлогоднем конкурсе в Дюссельдорфе. Символ конкурса этого года - огненный цветок, а слоган - Light your fire! ("Зажги свой огонь!").

Предлагаем тебе посмотреть выступление Гайтаны:

По материалам ru.tsn.ua

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