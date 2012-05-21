Как Нелипа и Оськин самую красивую мотоциклистку выбирали

Солнце ещё не успело закатиться за горизонт, как по городу промчалась впечатляющая колона байкеров и затормозила возле бара. На входе уже стояли два роскошных Harley Davidson. Просторный зал едва вместил всех желающих присутствовать на необычном конкурсе красоты среди девушек, которым ничего не стоит оседлать железного коня.

Поприветствовав гостей, ведущие Роман Рыбин и Андрей Быковский пригласили на сцену мотокрасавиц. Выбрать самую-самую предстояло среди пяти конкурсанток, которыми были: довольно стройная Толстая, покорившая всех тем, что на своём Suzuki Deperado преодолела расстояние до Питера; её подруга и также симпатичная владелица Suzuki Бусинка; Виктория, которая похвасталась, что её байк имеет целых 400 кубиков и легко доносит её до Ужгорода; весёлая обладательница Минска Парамарева; и очаровательная леди Космос с экзотическим именем Иркия.

Представившись, девушки спели караоке со звёздами, имевшее огромную поддержку у гостей. Следующим этапом конкурса было мотодефиле. Красавицы вышли на сцену в полноценном байкерском обмундировании.

Вслед за потрясающим мотодефиле девушки приняли участие в интересном конкурсе, представляя свои таланты. Толстая, экипировавшись милой плетёной корзинкой… стала продавать пирожки гостям, выторговав немалую сумму! Парамарева показала очаровательное представление пантомимы «Скульптор». Виктория организовала аукцион, выставив на продажу собственную картину. Это произведение искусства было продано за 2000 гривен! Бусинка развеселила гостей, поделившись занятной историей о том, как она однажды сходила в театр, а окончательно рассмешила всех присутствующих Иркия, рассказав анекдот.

Третим этапом конкурса было дефиле в вечерних нарядах, в котором девушки проявили свою безграничную фантазию: кто-то вышел в белом вечернем наряде, а кто-то - балетной пачке и тяжелых ботинках, или даже в роскошном корсете и короткой юпке.

После выступления кавер-бэнда «БангладешЪ Оркестр» гости вместе с жюри принялись определять победительницу. Сперва девушкам раздарили интересные номинации. Титул «Мисс зрительских симпатий» получила Толстая. Мисс Штучкой стала Космос-Иркия. В номинации «Мисс Артистичность» выиграла Виктория, Мисс Драйв была признана Парамарева, а любопытный титул «Мисс Отпад» однозначно досталось Бусинке. И самое главное – Мисс Мото-Леди 2012 стала красавица Толстая! Вместо шлёма она впервые одела невероятную диадему и получила уникальный кубок, заказанный специально для первой мотокрасавицы Украины. На этом подарки не закончились: Harley Davidson преподнёс подарочный сертификат, журнал «Байк» - годовую подписку, а GORILLA BAR - путёвку в солнечную Италию! Всем участницам конкурса достались футболки Harley Davidson и свежие номера журнала «Байк».

После всех награждений гости пустились петь караоке.