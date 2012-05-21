Даша Малахова рассказала о совместной жизни с мужем Чаба

«Мое клубничное счастье - очень простое. Вернее счастье мое бывает и в другой плодово- овощной сезон, но это самое счастливое счастье. Ровно 8 лет назад я встретила своего мужа, мужчину, в которого влюбляются все, даже охранники супермаркета. Перед его улыбкой невозможно устоять даже им. Ну и я туда же. Потом после года крепкой дружбы (для всех) я забеременела и родила ему сына Матяша. И ровно шесть лет назад мы с Чабой сыграли шумную, красивую, вкусно- пьяную свадьбу. С клубникой конечно».

Телеведущая рассказала, что они с мужем никогда не растаютсчя и частенько сороться, но от этого их отношения становятся лишь крепче. «Мы вместе работаем, живем, у нас общие друзья и родственники тоже. Каждый проект мы делаем вместе и воплощаем наши идеи. Иногда уже тошно друг от друга, но мы страшно любим один другого. В прошлом, мы не только плевались, но и дрались. Мои подруги говорят, что мы так круто ругаемся, что было бы интересно посмотреть как мы занимаемся любовью. Это нас смешит:) Мы часто подкалываем друг друга, но я знаю, что он самое лучшее, что случилось со мной. Он виноват в том, что у нас есть классный чувак Матяш и в том, что скоро появится еще один Малыш, а с ним и вернется моя талия. Вчера Чабина сестра передала целую огромную коробку клубники, которую она вырастила в Закарпатье специально для нас. Сегодня к нам на дачу приедут друзья и мы будем отмечать наш праздник и есть нашу клубнику. Поэтому, если вам хочется собрать вещи и уйти к чертовой матери иногда, подождите, в любой сезон. Всегда стоит вспомнить, что найти того, кто поедет за вашей клубникой за тридевять земель - очень трудно».

Ну, а о том, что у них сегодня годовщина, Чаба наверняка забыл, уверена Даша. «Ну, а теперь когда взошло солнце и я съела свое варенье с мятным чаем, пойду поздравлять моего самого желанного мужчину с нашей свадьбой. Купила два подарка - ему и себе. Потому, что уверенна, что этот засранец забыл про наш праздник. Или возможно он считает что коробка клубники была подарком? Вот, дурик, он наверное забыл, что родственники у нас общие и клубника не в счет:)»

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