Леонид Агутин рассказал, что пережил, когда изменил Варум

Брак Леонида Агутина и Анжелики Варум длится вот уже 14 лет и считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Тем не менее, не всегда все гладко было у знаменитой пары. Так, год назад в Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как Леонид страстно целуется с неизвестной девушкой. Пресса тот же час подхватила волну, дошло до разговоров о разводе пары.

Но, не смотря на то, что пришлось пережить Анжелике и Леониду, они выдержали испытание и сохранили брак. Агутин признался журналистам НТВ, что не понимает, как не умер, вымаливая прощение у своей возлюбленной супруги.

Но, больше всего, счастливы родители пары. Свекор Варум не нарадуется невесткой, расхваливая ее талант, прекрасную внешность и умение готовить. Обе родительские стороны уверены, что после пережитого и того, как пара справилась с этим, их брак уже ничто не сможет разрушить.

Сейчас супруги воспитывают дочь Лизу, которая живет в Майями. Недавно Анжелика призналась, что приняла решение уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя семье. Весьма вероятно, что певица переедет жить в Маями к дочке.