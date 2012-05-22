Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения-2012

В выходные в Баку прошла церемония открытия 57-го международного конкурса «Евровидение-2012». 42 представителя стран-участниц прошествовали по красной дорожке, а затем выступили на сцене грандиозного концертно-спортивного комплекса «Баку Кристалл Холл» (до этого там же проходили и репетиции).

К слову, строительство этой махины, рассчитанной на 25 тысяч зрителей, устроители конкурса заканчивали в кратчайшие сроки (напомним, в апреле там случился несчастный случай, когда один из прорабов упал с 7-метровой высоты, но, к счастью, остался жив).

Как мы узнали, во время выхода на сцену каждого из участников специальные световые установки (на них было потрачено 8 млн евро) будут отображать на фасаде здания флаг его страны (все строительство комплекса обошлось в 48 млн евро), а по всему городу уже разместили более 50 больших мониторов, которые будут в прямом эфире транслировать «Евровижн».

Сегодня же в Баку пройдет первый полуфинал (наша Гайтана выступит во втором полуфинале, 24 мая, под номером «7»), после которого будет определена двадцатка финалистов (финал — 26 мая, «Первый национальный», 22.00). Мы отобрали топ-5 самых-самых участников этого года.

76-летний британский баритон Энгельберт Хампердинк был популярен в эпоху господства на эстраде «Битлз». Последнее же десятилетие занимается благотворительностью (в 2000 году его состояние оценивалось в $100 млн). За долгую творческую жизнь Хампердинк удостоился многих наград, в числе которых 68 «золотых» пластинок, 18 «платиновых» альбомов и несколько премий «Грэмми».

Первое место во всех букмекерских таблицах занимает шведская певица Лорин с песней «Euphoria». Лорин Зинеб Нока Тальяуи родилась в 1983-м в Стокгольме, по происхождению марокканка. Карьеру певицы Лорин сейчас совмещает с телевидением — в родной стране ведет несколько шоу. На конкурсе ее многие сравнивают с победительницей «Евровидения-98» Даной Интернешнл.

«Бурановским бабушкам» букмекеры прочат третье место. Коллектив бабулек (родом из Удмуртии) был создан 40 лет назад, но впервые стал выступать с перепевками на родном языке в 2008 году. Самой старшей участнице коллектива Ханбиби Азимовой — 76 лет, а самой «молодой» — только 52. Говорят, группу продюсирует Виктор Дробыш, который до этого возил на «Евровидение» певицу Наталью Подольскую (заняла 15-е место).

Белорусская рок-группа Litesound была основана 7 лет назад братьями Дмитрием и Владимиром Карякиными, и в родной стране до сих пор слыла любимицей президента Лукашенко. Скандальной стала после того, как в этом году приняла участие в национальном отборе на «Евровижн» — дело в том, что сначала братья заняли второе место, но после того, как президент поручил создать спецкомиссию, чтобы разобраться с результатом, группа «неожиданно» стала первой.

Ирландский поп-дуэт, выступающий под названием Jedward — это 21-летние братья-близнецы, которые второй год подряд штурмуют Евро-конкурс (прошлый раз заняли 8 место). Прославились благодаря талант-шоу The X Factor, а также тем, что сами себе придумывают прически и делают хаеры.

Несмотря на то, что задолго до конкурса большинство букмекерских контор предрекали нашей Гайтане лишь 18-е место, за последние пару дней интерес к ней явно усилился. Во-первых, по мнению журналистов, приехавших на конкурс, именно Гайтана займет первое место во втором полуфинале (Швеция и Турция — второе и третье места соответственно), а во-вторых, она лидирует по приглашениям на вечеринки стран-участниц. Сама же 33-летняя Гайтана умудряется находить свободное время между репетициями и разъезжать по Баку на велосипеде, привезенным из Киева.