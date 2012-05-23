В Баку завершился первый полуфинал Евровидения-2012

В первом полуфинале свои страны представили исполнители из России, Черногории, Исландии, Греции, Латвии, Албании, Румынии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Израиля, Сан-Марино, Кипра, Дании, Венгрии, Австрии, Молдавии и Ирландии.

По итогам голосования, в финал из 18 стран-участниц прошли лишь 10. Итак, в финале, который состоится в субботу 26 мая, выступят: Румыния, Молдова, Исландия, Венгрия, Дания, Албания, Кипр, Греция, Россия и Ирландия. Теплее всего публика встречала участниц из России «Бурановских бабушек».

В этот раз Украина не голосовала, зато во втором полуфинале 24 мая и в финале 26 мы сможем отдать свои голоса за понравившегося исполнителя. При чем, с одного телефона можно будет отправить 22 сообщения.

Напомним, Украину на Евровидении представляет Гайтана с песней Be my guest. Она выступит во втором полуфинале конкурса, 24 мая, под номером семь.

Во время полуфиналов будет определена двадцатка финалистов. Кроме того, 26 мая на сцену выйдут участники, представляющие страны "Большой пятерки" - Германию, Испанию, Великобританию, Францию и Италию, и исполнительница из Азербайджана, как победителя конкурса в 2011 году.

Международный конкурс песни "Евровидение" впервые проходит в Азербайджане после победы представителей республики - Нигяр Джамал и Эльдара Касумова (сценический псевдоним Ell & Nikki) - на прошлогоднем конкурсе в Дюссельдорфе. Символ конкурса этого года - огненный цветок, а слоган - Light your fire! ("Зажги свой огонь!").

Песенный конкурс Евровидение 2012 проходит на берегу Каспийского моря во дворце Baku Crystal Hall, который был построен специально к Евровидению 2012 в рекордные сроки.

фото eurovision.tv