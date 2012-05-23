"Бурановские бабушки" попали в финал "Евровидения 2012""

Группа "Бурановские бабушки", представляющая Россию на "Евровидении-2012", прошла с песней "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") в финал конкурса, который пройдет 26 мая. По итогам голосования она заняла девятое место среди десяти первых финалистов конкурса.



В финале песенного конкурса "Бабушки" выступят под номером 6. Это определилось сегодня ночью по итогам жеребьевки, состоявшейся сразу после первого полуфинала.



Вместе с российскими исполнительницами в финал вышли представители Румынии, Молдавии, Исландии, Венгрии, Дании, Албании, Кипра, Греции и Ирландии.



Еще 10 финалистов будут определены по итогам второго полуфинала, который пройдет 24 мая.



Кроме того, в финал автоматически попадают представители пяти стран-учредителей конкурса - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также исполнители из Азербайджана как хозяина "Евровидения-2012".



Музыкальное состязание проходит в концертном зале Baku Chrystal Hall, специально отстроенном для "Евровидения", передает "Интерфакс".



Первым на полуфинале 22 мая выступил участник от Черногории Рамбо Амадеус с композицией Euro Neuro, последний участник этого тура - дуэт близнецов из Ирландии Jedward с композицией "aterline.