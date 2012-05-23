Во втором полуфинале "Евровидения" Гайтана готовит экспромт

Голосование международной прессы дает представительнице Евровидения от Украины Гайтане второе место своих симпатий в полуфинале.

Но пока украинка знакомится с бакинцами и посещает вечеринки своих конкурентов, другие конкурсанты нахваливают ее откровенное платье и веночек, сообщает ТСН-особливе.

Несмотря подготовленное выступление, во втором полуфинале Гайтана готовит экспромт. Живет украинка в 5-ти звездочном отеле в нескольких шагах от моря. Ехать к Кристалл Холлу исполнители будут на новеньких мерседесах-поездах, которые накануне украшали к старту.

В вип-поезд Гайтана может взять с собой 50 человек сопровождения и вместе слушать экскурсию по Баку на 8 языках, включая китайский. Зажигать свой огонь, как к тому призывает лозунг Бакинского Евровидения, украинка начнет седьмой в четверг 24 мая.