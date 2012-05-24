Аня Завальская: Я интуитивно и профессионально знаю, к чему иду

— Будет ли твой репертуар принципиально отличаться от творчества "Алиби"?

— Судить не мне, поскольку я субъективна в этом вопросе. Я писала тексты и для группы «Алиби», и продолжаю это делать для своего сольного проекта. И конечно же, мой авторский почерк можно будет узнать. Да и тембр голоса тоже уже знаком слушателю. Но то, что моя музыка будет отличаться от прежнего репертуара и стилистикой, и подачей – сомнений не вызывает. Мы с Алиной ведь слушаем и любим совершенно разную музыку! В «Алиби» нам обоим приходилось прислушиваться друг к другу, искать золотую середину, и мы делали это хорошо, но такая работа иногда требует внутренних компромиссов. Поэтому многие вещи я теперь буду и исполнять, и формулировать иначе. Наверно, это связано с внутренними изменениями и естественной потребностью проявить себя с другой, неожиданной творческой стороны.

— Алина по-прежнему считает, что твоя сольная карьера вредит репутации дуэта?

— Уверена, Алина так не считает! Тем более, в её планах тоже серьезная сольная заявка. Скорее, наша команда не была готова, что я сразу войду в такой азарт и полностью сконцентрируюсь на самостоятельной работе. Наш совместный концертный график теперь стал сложнее, и это провоцирует конфликтные ситуации. Что ж, надеюсь, со временем все уладится.

— Ты уже нашла продюсера?

— Изначально я его не искала. Мне была необходима возможность сделать самостоятельный шаг и на первоначальном этапе выстроить свой проект по собственному вкусу и усмотрению без чьего-либо руководства. Это был вызов самой себе. Я интуитивно и профессионально знаю, к чему иду. И постепенно моя уверенность в собственных силах растет. Но от помощи я не отказываюсь, если мне её предложат.

— Как папа отреагировал на твою автономную позицию и на то, что ты в дальнейшем не планируешь пользоваться его услугами как продюсера?

— Неоднозначно. Как отец, он очень за меня рад и всегда готов поддержать советом и делом, но как продюсер дуэта «Алиби», ему непросто принять этот факт. Впрочем, мы по-прежнему многое обсуждаем, он высказывает свое авторитетное мнение, но решения принимаю только я.

— Скоро выборы. Политики предлагают отечественным исполнителям принимать участие в их агитационной кампании. Дашь ли ты согласие выступать за того или иного политика?

— Как говорится: поживем – увидим! Не люблю забегать так далеко вперёд. В связи с выборами всем предстоит активная работа, и все предложения (а некоторые уже прозвучали!) я буду рассматривать по мере их поступления. Кроме того, у меня есть определенные обязательства в работе дуэта «Алиби», поэтому переживаю, что придется столкнуться с проблемой выбора.