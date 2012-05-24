Как Монро и Кише с черным поросенком гуляли

На входе гостей встречали милые барышни с парочкой черных поросят. Но, безусловно, два маленьких злодея состроили глазки и отвлекли все внимание, собрав вокруг себя всю публику и удерживая ее до тех самых пор, пока не началось празднование. Один из этих симпатичных хрюшек в этот вечер стал звездой лотереи и достался посетительнице.

На сцене вовсю давал жару аккордеонист, а столы ломились от аппетитных закусок и игристых напитков. У шведского стола в очереди за сальцом был замечены одиозные светские персонажи Анна-Виктория Воронцова с маленькой собачкой и дива Монро.

Заглянул на вечеринку и ведущий Андрей Кише с супругой. В разгар веселья гости все прибывали и прибывали, новый шинок был забит до отказа! Ведущий вечера Дмиторий Оськин повествовал об еще одной, менее известной версии названия пивной ресторации. Говорят, «черной» называли в дефицитные времена парную свинку, которую по большой дружбе можно было достать у знакомого мясника «из-под полы».

Выходит, в те нелегкие времена черным золотом не нефть считалась, а свежее, не промороженное мясо. Слава капитализму, сегодня достать качественную свинину не проблема – этим и объясняется такое изобилие в меню пивной ресторации «Черной поросенок».