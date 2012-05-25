Гайтана прошла в финал Евровидения-2012

Итак, в субботу 26 мая на сцене комплекса Baku Crystal Hall из сегодняшних 18 полуфиналистов выступят: Литва, Босния и Герцеговина, Сербия, Украина, Швеция, Македония, Норвегия, Эстония, Мальта и Турция.

Напомним, что во втором полуфинале Евровидения-2012 брали участие: Желько Йоксимович из Сербии, македонка Калиопи, Джоан Франка из Нидерландов, мальтиец Курт Каллея, белорусская группа Litesound, Филиппа Соза из Португалии, София Маринова из Болгарии, Ева Бото из Словении, хорватка Нина Бадрич, шведка Лорин, Анри Джохадзе из Грузии, турок Джан Бономо, эстонец Отт Лепланд, Макс Джейсон Мэй из Словакии, норвежский певец Туджи, MayaSar из Боснии и Герцеговины, а также Джонни Монтелл из Литвы, и, конечно же, наша Гайтана, которая выступала под 7 номером.

Кроме выступлений полуфиналистов, в этот вечер зрителей развлекали All Star Band, в который вошли победители конкурса последних пяти лет: сербская певица Мария Шерифович, российский певец Дима Билан, норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак, немка Лена Майер, а также дуэт Ell & Nikki, благодаря победе которых в прошлом году нынешний конкурс впервые проходит в Азербайджане.

Напомним, что 22 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2012. По его итогам в финал попали румынская группа Mandinga, молдавский певец Паша Парфений, исландцы Грета Салоуме и Йоунси, венгерская рок-группа Compact Disco,артистка Солуна Самай из Дании, албанская певица Рона Нишлиу, певица Иви Адаму с Кипра, греческая певица Элефтерия Элефтериу, представители России Бурановские бабушки, а также дуэт Jedward, который уже второй год подряд представляет на Евровидении Ирландию.