Пресняков и Подольская рассказали о семье, свадьбе и показали дом

Их квартиру обставили в соответствии с последними тенденциями дизайнерской моды - в актуальных холодных сиренево-розовых тонах. Столовую звезд убрали в строгом изысканном стиле, а для создания теплой, домашней атмосферы использовали в оформлении свечи.

С 2005 года певица Наталья Подольская и Владимир Пресняков живут вместе. 5 июня 2010 года они сыграли свадьбу. Сейчас Владимир и Наталья ждут первенца (пополнение ожидается в ноябре 2012 года