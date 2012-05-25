В финале Евровидения Гайтана обещала петь еще лучше

На сцену финала "Евровидения" Гайтана выйдет почти последней. Правда, певицу это не огорчает, а ее продюсер Эдуард Клим даже безумно радуется, потому что верит в магию чисел. "Сегодня, когда я вытащила номер 25, продюсер снова в восторге - это 2 плюс 5, это 7!", - рассказала она.

Гайтана - единственная победительница, которая прихватила с собой на пресс-конференцию два национальных флага - маленький и большой. "Чувствую себя счастливой. Это был для меня как экзамен. Немного волновалась, а сейчас счастлива. И надеюсь, что Украина счастлива тоже!", - первое, что сказала украинка после жеребьевки. eurovision.tv

Эдуард Клим верит в магию чисел Волнения Гайтаны не напрасны. В Баку проблемы ее преследовали везде: одного танцовщика не выпустили в аэропорту, хореографу пришлось танцевать вместо него, но пятый танцовщик затмевал главную исполнительницу, поэтому оставили 4-х; дизайнерские туфли - купленные за бешеные деньги - сломались на репетиции, здесь перемерила 5 пар, которые все были ей тесны, затем еще одни дизайнерские привезли из Украины. Что будет в финале, говорит Гайтана, только Богу известно.

Кроме того, она извинилась перед украинскими журналистами, что отказывала в интервью. Так ее напутствовали предыдущие участники конкурса: "Мне говорили и Каролина, и Света Лобода, и Руслана, и все остальные: "Просто храни силы, детка, береги силы". Поэтому, вы меня извините, мы совершенно не из-за гордости своей не хотели давать интервью. Потому что я, когда себя отдаю, то отдаю всю".

В эксклюзивном интервью ТСН певица заверила, что в финале будет петь еще лучше и передала месседж поклонникам. "Давайте любить друг друга и уважать друг друга, потому что весь мир - это одна большая семья. Я с этой целью приехала сюда, в Азербайджан, чтобы сказать миру, что Украина - это очень гостеприимная страна, которая хочет быть семьей со всем миром!", - отметила финалистка "Евровидения-2012".

Отметим, финал "Евровидения" состоится в субботу 26 мая, в 22:00 по Киеву.