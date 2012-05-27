На конкурсе Евровидение-2012 победила Швеция!

На конкурсе Евровидение-2012 победила певица из Швеции Лорен с песней «Эйфория». Поэтому в следующем году конкурс пройдет в Стокгольме. Все страны, как сговорились, и давали певице по 10-12 баллов. В конечном результате Швеция победила с 372 баллами.

В пятерку лидеров вошли: Швеция - 372 балла, Россия-259 баллов, Сербия – 214 баллов, Азербайджан – 159 баллов, Албания – 146 баллов.

Украинская певица Гайтана с песней Be my guest получила 65 баллов и заняла 15 место в рейтинге. Большинство стран давали нашей представительнице по 1 баллу. Напомним, что всего в финале выступило 26 стран. По десять с каждого полуфинала и 6 участников, представляющие страны "Большой пятерки" - Германию, Испанию, Великобританию, Францию и Италию, и исполнительница из Азербайджана, как победителя конкурса в 2011 году.

Международный конкурс песни "Евровидение" впервые проходил в Азербайджане после победы представителей республики - Нигяр Джамал и Эльдара Касумова (сценический псевдоним Ell & Nikki) - на прошлогоднем конкурсе в Дюссельдорфе. Символ конкурса этого года - огненный цветок, а слоган - Light your fire! ("Зажги свой огонь!").

Музыкальное действие происходило на берегу Каспийского моря во дворце Baku Crystal Hall, который был построен специально к Евровидению 2012 в рекордные сроки.